Forza Italia dà il via libera a Foa Si astiene e passa la risoluzione in Vigilanza Rai

Rai - in Vigilanza ok a risoluzione : il cda può esprimere il nome del presidente. Forza Italia si astiene : Via libera della Commissione di Vigilanza alla risoluzione che impegna il cda Rai a esprimere un nome per la presidenza della tv pubblica e apre di fatto alla riproposizione di Marcello Foa. Hanno votato a favore Lega, M5S e Fdi. Forza italia si è astenuta. Contrari Pd, LeU e Pier Ferdinando Casini. L'articolo Rai, in Vigilanza ok a risoluzione: il cda può esprimere il nome del presidente. Forza italia si astiene proviene da Il Fatto Quotidiano.

Forza Italia 'Esulta' : Purtroppo la cronaca continua a raccontare di abusi e maltrattamenti: anche a Grosseto si sono verificati episodi simili ai danni di bambini innocenti. È una battaglia che ho fatto mia sin dall'...

Gelmini : "Forza Italia apre su Marcello Foa presidente Rai" : Forza Italia apre su Marcello Foa presidente della Rai: "Sulla nomina del presidente della Rai c'è stato un errore di metodo. Siccome a noi nessuno avevo chiesto di appoggiare Marcello Foa, non lo abbiamo appoggiato" ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo azzurra alla Camera. "Adesso questo errore è stato sanato e da parte nostra c'è un'apertura, ma il tema principale del prossimo incontro tra FI, Lega e FdI non è solo Foa, ma i contenuti ...

Affido condiviso - nuovo scontro fra Forza Italia e Lega : Sull'Affido condiviso nuovo scontro fra Forza Italia e Lega. Il deputato della Lega Simone Pillon, che di mestiere fa l'avvocato e che ha presentato un controverso disegno di legge sull'Affido ...

Legge di bilancio - Forza Italia : “Il governo butterà 30 miliardi e non realizzerà alcuna promessa” : "La manovra non potrà non avviare una riduzione delle tasse, ma non conterrà la flat tax; non potrà non intervenire sulle pensioni, ma non abolirà la Fornero; non potrà non dare un segnale alle fasce deboli, ma non col reddito di cittadinanza. Insomma, sarà la manovra delle promesse mancare, del contratto tradito, del vorrei ma non posso", scrive la capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini.Continua a Leggere

Governo Lega-M5S vola al 60%. Pd male - Forza Italia a picco : La Lega di Matteo Salvini è il primo partito in Italia, per consensi. Secondo il sondaggio di Demos per Repubblica, condotto negli scorsi giorni, ha superato, di poco, il 30%. M5S è sceso al 29,4%. Ha perso 3 punti, rispetto alle elezioni del 4 marzo. E poco meno di 2, negli ultimi 4 mesi. LdS e M5S, insieme, sfiorano il 60%. Gran parte degli elettori Italiani, dunque, è dalla loro parte. Di Maio cresce in popolarità. ...

Rai - Foa : 'Nessuna norma vieta riproporre candidatura'. Forza Italia pronta all'ok : Marcello Foa potrebbe essere votato di nuovo alla presidenza della Rai, nonostante la bocciatura in commisisone di Vigilanza di alcune settimane fa. L'organismo parlamentare è convocato la prossima ...

Prove di pace tra Forza Italia e Lega su Rai e Regionali - Salvini vedrà Berlusconi : I canali di comunicazione sono riaperti da diversi giorni, ma ora il processo di riappacificazione tra Lega e Forza Italia sembra a una svolta. Domani sera il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ...

Sondaggi politici/ Migranti - con Salvini oltre il 50% degli italiani : "Più mi attaccano più mi danno Forza" : Sondaggi politici: le ultime rilevazioni confermano il consenso nei confronti del governo e in particolare della Lega di Matteo Salvini. Gli italiani d'accordo sulle scelte sui Migranti(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 13:22:00 GMT)

L'Abruzzo al voto entro il 2 dicembre - Forza Italia minaccia occupazione aula consigliare : L'Aquila - "L'Abruzzo deve tornare al più presto al voto e deve farlo entro il 2018. Chiediamo al Presidente Giovanni Lolli di comunicarci una data per le elezioni che per noi devono tenersi entro il 2 dicembre di quest'anno, in caso contrario occuperemo sin da oggi l'aula consiliare dell'Assemblea legislativa" è quanto hanno dichiarato questa mattina in una conferenza stampa all'Emiciclo i ...

Silvio Berlusconi dà buca a Forza Italia : perchè non è andato al vertice coi 'big' : Alla fine Silvio Berlusconi decide di non partecipare al vertice di Forza Italia . Resta ad Arcore. Dove, riferiscono fonti azzurre e leghiste, ha avuto contatti con Matteo Salvini . I due leader ...

Augusto Minzolini : 'Perché per Matteo Salvini l'unica alleanza possibile è con Forza Italia' : Matteo Salvini e Silvio Berlusconi hanno votato compatti si Victor Orban e hanno accettato di andare in minoranza. Cosa che 'rende ancora più emblematica la loro convergenza. I grillini, invece, hanno ...

Presidenza Rai - Lega e M5s puntano su Marcello Foa/ Ultime notizie - ok di Forza Italia? "trattativa in corso" : Presidenza Rai, Lega e M5s puntano su Marcello Foa. Ultime notizie, ok di Forza Italia? Giorgio Mulè fa il punto della situazione: "trattativa in corso"(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 13:25:00 GMT)