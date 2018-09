Forti temporali in Sicilia | vasti allagamenti a Siracusa adesso VIDEO

Olbia e Gallura - nuova allerta meteo per Forti piogge e temporali : nuova allerta meteo. La Protezione civile della Sardegna ha aggiornato i bollettini di criticità sul tempo previsto per la giornata di domani 19 settembre. A Olbia e in Gallura, domani dalle prime ore ...

Allerte meteo - Forti temporali insistono sulla Penisola : Roma - Le ore tardo pomeridiane e serali di lunedì hanno prodotto temporali anche di forte intensità a livello locale. Presa di mira l'Emilia Romagna dove diversi sono stati gli allagamenti, come accaduto a Ferrara dove si segnala la caduta di alcuni alberi, alcuni allagamenti in città e raffiche di oltre 50km/h che hanno accompagnato i temporali. forti temporali anche a Bologna con allagamenti nella zona dell'aeroporto. ...

Meteo : aumenta l'instabilita' - Forti temporali oggi da nord a sud! Fara' ancora caldo : Alta pressione sempre più debole, forti temporali in giornata da nord a sud. Ma clima ancora caldo... Meteo / L'alta pressione sub-tropicale che da almeno 10 giorni insiste sul Mediterraneo sta...

Maltempo - Forti temporali in Emilia Romagna : allagamenti nel Bolognese - un’auto sott’acqua : Lunedì di forte Maltempo in Emilia Romagna: un violento acquazzone si è abbattuto nel pomeriggio in provincia di Bologna, colpendo soprattutto le zone di San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e l’area logistica dell’Interporto, dove l’acqua entrata nei capannoni industriali ha raggiunto dai 30 ai 50 centimetri e, nel parcheggio, ha sommerso qualche auto e le motrici di alcuni mezzi pesanti. A San Giorgio di Piano sono ...

Allerta Meteo - Forti temporali in arrivo al Centro : allerta gialla su 11 Regioni - l’avviso della protezione civile : allerta Meteo – Un’area di instabilità, originatasi sul Mediterraneo occidentale, è in arrivo sull’Italia e interesserà, dalle prossime ore, soprattutto le Regioni centrali italiane e l’Emilia-Romagna. La fase di maltempo apporterà precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco, che localmente potranno risultare anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per Forti temporali in arrivo : La Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha esteso l’Allerta Meteo codice giallo a tutto il territorio della Toscana aggiungendo al rischio idrogeologico quello di temporali forti: l’avviso è valido a da mezzogiorno di oggi fino alle 20 di domani, martedì 18 settembre. Oggi e domani sono possibili temporali sparsi, localmente di forte intensità, più probabili nella notte e la mattina sull’Arcipelago e nel ...

Maltempo : Forti temporali - Comune Milano avvia monitoraggio Seveso e Lambro : Milano, 12 set. (AdnKronos) - In previsione di forti temporali nell’area di Milano (codice giallo, secondo l’avviso di criticità emesso dalla Regione Lombardia), il Comune di Milano ha disposto, a partire dalle ore 20 di oggi, mercoledì 12 settembre, l’attivazione del Coc, il Centro operativo comuna

Allerta Meteo Piemonte : criticità “gialla” per Forti temporali su Torinese e Cuneese : Arpa (Agenzia regionale di protezione ambientale) Piemonte ha emesso un bollettino di Allerta Meteo codice giallo, ecco l’avviso in dettaglio: “Un minimo depressionario in quota si muove dal Golfo del Leone verso il nordovest italiano, determinando il cedimento dell’alta pressione che ha favorito condizioni stabili e soleggiate nei giorni scorsi sulla nostra regione. L’irruzione di aria fredda ad esso associata alimenterà ...

Allerta Meteo Ovest Mediterraneo : piogge e temporali molto Forti nei prossimi giorni tra Spagna e Maghreb : Fase di maltempo particolarmente insistente da metà settimana e fino a sabato su parte del Mediterraneo occidentale e sulle regioni che vi si affacciano. In primis colpiti Marocco, Sud Spagna e in parte anche l’Algeria orientale. Non si tratterà di una depressione particolarmente profonda, a determinare il maltempo: il sistema depressionario con minimo mediamente sul NordOvest del Marocco avrebbe una profondità media sui 1014/1017 hpa. Tuttavia, ...

Allerta della Protezione Civile per il maltempo in arrivo : Forti temporali nelle prossime ore : La Protezione Civile ha emanato un'Allerta meteo in vista della perturbazione atlantica che nelle prossime ore si intensificherà sul Centro-Nord Italia, portando piogge e temporali...

Forti piogge e temporali raggiungono il Nord - allerta a Milano e Torino : Roma - ARRIVATI Forti temporali SU PARTE DEL Nord - Come nelle attese il peggioramento si è concretizzato sulle regioni settentrionali, raggiunte dalla parte avanzata di una saccatura in discesa dal Nord Europa. Per ora le precipitazioni più intense, anche a carattere temporalesco, si sono concentrate tra medio-alto Piemonte e medio-alta Lombardia, con marginale interessamento del Nordest ( in particolare il comparto alpino ). Punte di ...

Maltempo : Forti ma brevi temporali nel Pistoiese e a Lucca : forti temporali si sono abbattuti nel pomeriggio prima nel Pistoiese e poi sulla citta’ di Lucca. Non molti i danni anche se i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare alcuni scantinati e qualche garage allagati dalle fogne che non hanno retto l’improvvisa quantita’ di acqua caduta in pochi minuti, e per qualche ramo caduto. Problemi nel centro storico di Pistoia dove un pezzo di cornicione del palazzo del ...

Forti temporali in arrivo al Nord : Bentrovati amici il transito di un fronte atlantico sulle Alpi richiamerà aria piu’ fresca ed instabile in quota con elevata umidità nei bassi strati. Gia’ stanotte si svilupperanno temporali a carattere di multicelle(isolate supercelle) al Nord-ovest (tra Piemonte e Nord Lombardia) per raggiungere entro domattina seppur piu’ deboli il triveneto. Tra alto Piemonte e Lombardia potrebbe esserci il rischio di fenomeni ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità gialla per Forti temporali : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per la giornata di domani a causa di possibili criticità idrogeologiche dovute a forti temporali. Un fronte freddo sta interessando il Nord Italia e, tra questa notte e domani, raggiungerà anche il Friuli Venezia Giulia, dando origine ad una depressione che manterrà tempo instabile specie sabato. L'articolo Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: criticità ...