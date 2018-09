Firenze Rocks 2019 The Cure suonano il 16 giugno | ecco dove e quando acquistare i

The Cure tornano in Italia : la band aprirà Firenze Rocks 2019 il 16 giugno : The Cure a Firenze per l'edizione 2019 del festival Firenze Rocks . La band inglese salirà sul palco della Visarno Arena, alle Cascine, il 16 giugno 'per un unico grande concerto in Italia ' spiegano ...

The Cure a Firenze Rocks 2019 - unico concerto in Italia : info sui biglietti in prevendita da ottobre : The Cure a Firenze Rocks 2019 si esibiranno domenica 16 giugno. Sono loro i primi artisti annunciati per la nuova edizione di Firenze Rocks che nel mese di giugno 2019 tornerà a Firenze con tanti artisti internazionali. The Cure sono solo i primi annunciati in ordine di tempo ma molti altri nomi verranno comunicati a breve. The Cure a Firenze Rocks 2019 si esibiranno alla Visarno Arena di Firenze per un'unica ed imperdibile data Italiana ...