Firenze | bimbo di 5 anni scappa dall’asilo e nessuno se ne accorge | ritrovato in strada

fanpage

: Bimbo di un anno ucciso dal padre con un coltello. Nel corso di una lite familiare nel #Mugello, in provincia di… - Agenzia_Ansa : Bimbo di un anno ucciso dal padre con un coltello. Nel corso di una lite familiare nel #Mugello, in provincia di… - firenze_today : Il padre ha tentato di uccidere anche la figlia - firenze_today : Il padre ha tentato di uccidere anche la figlia -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Adrsi del piccolo alcuni passanti dopo averlo notato in lacrime davanti alla sua abitazione che chiamava la mamma che in realtà non era in casa. Il bambino, zaino in spalla, se ne era uscito dall'istitutivo completamente da solo e senza chese nesse.