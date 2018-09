Fiorentina | le pagelle di CM | Chiesa freccia continua | Simeone graffia

Napoli-Fiorentina 1-0 - le pagelle di CalcioWeb : Dopo il tracollo di Genova, Ancelotti cambia qualcosa anche in vista della Champions: tra i pali Karnezis sostituisce Ospina, mentre in difesa c’è Maksimovic a far coppia con Koulibaly; davanti, Mertens vince il ballottaggio con Milik. Pioli recupera Veretout e sceglie ancora Dragowski tra i pali. Il Napoli parte meglio, ma la Fiorentina lo argina abbastanza tranquillamente nei primi 45′. Milik, entrato per un impalpabile ...