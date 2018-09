Filippo La Mantia | «Lo ammetto | sono geloso!»

vanityfair

: Evento ????con @fillamantia ! Organizzazione super della mitica maurabasili @ Filippo La Mantia - Oste e Cuoco - adiri_di : Evento ????con @fillamantia ! Organizzazione super della mitica maurabasili @ Filippo La Mantia - Oste e Cuoco - adiri_di : ?????? @ Filippo La Mantia - Oste e Cuoco - abootis : The digital team of @VanityFairIt #offwork #outofoffice #teambuilding @fillamantia @ Filippo La Mantia - Oste e Cuo… -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Questa intervista è stata pubblicata su Vanity Fair Junior allegato al n. 36 in edicola fino al 12 settembre. «La prego no, non mi chieda come mi immagino il primo incontro con il fidanzato di mia figlia! Ogni tanto ci penso e vivo questo momento come un incubo. Lo». Comincia così, con una risata, la nostra chiacchierata con «papà»La. Palermitano doc, classe 1960, un passato da film in cui faceva il fotoreporter di nera, non ama definirsi chef ma «oste e cuoco», che «strimpella ai fornelli» da quando era ragazzino. Qui però, non parliamo tanto o solo della sua famosa cucina siciliana o del locale in piazza Risorgimento a Milano, ma del suo essere padre: di Carolina, 11 anni, campionessa di equitazione dai lunghi capelli castani, che vive a Roma con la mamma Stefania Scarampi di Pruney; e del piccolo Andrea, avuto il 16 febbraio dalla compagna food ...