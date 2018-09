Filippo Facci | ' cane fascista' | ecco il simbolo del disastro Pd

Lega condannata - la lezione di Filippo Facci sul sequestro dei fondi : perché i pm non possono farlo : La verità sulla condanna del tribunale di Genova contro la Lega e la presunta sottrazione di denaro pubblico la spiegava Filippo Facci su Libero in edicola giovedì 6 settembre, qualche ora prima della ...

Filippo Facci - finché c' è Bonafede per la Giustizia non c' è speranza : Il ministro Guardasigilli Alfonso Bonafede l' abbiamo già inquadrato da un pezzo, ma questo non significa che ogni enormità che dice debba passare sottotraccia. Forse conoscete già il prologo: il ...

Grande Fratello 15 - Filippo e Lucia : "La nostra storia sta crescendo - facciamo piani per il futuro" : A dispetto di malelingue e scettici, la storia d’amore tra Filippo Contri e Lucia Orlando del Grande Fratello 15 procede a gonfie vele. Infatti, la coppia ha di recente festeggiato i primi 4 mesi d’amore - si è concessa un viaggio in India - e pare pensare a importanti progetti per il futuro. Lo hanno detto i diretti interessati in un'intervista a Novella 2000:La nostra storia sta crescendo, è come se stessimo insieme da sempre. Ancora ...

Filippo Facci contro Giuseppe Conte : perché ti meriti uno come Rocco Caslino : Ah, vita infame, starsene rinchiusi mentre il sole spacca le pietre, e a che fare? A commentare le gesta di Rocco Casalino, dico, Rocco Casalino: come se l'attuale portavoce del presidente del ...