Fifa 19 | ecco come qualificarsi alla FUT Champions Weekend League!

Fifa 19 : TOTW 1 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 19! Anche se manca ancora più di una settimana all’uscita ufficiale del gioco ci sarà già spazio per le prime card speciali fra qualche giorno: la Squadra della Settimana n°1 verrà infatti annunciata mercoledì 19 settembre, in contemporanea con il rilascio della Web App di FUT 19! Nella tabella […] L'articolo Fifa 19: TOTW 1 Predictions: ecco i giocatori che potrebbero ...

La demo di Fifa 19 illustra nuove caratteristiche del gioco : ecco quali : La demo di FIFA 19 è finalmente arrivata nelle nostre mani, dandoci la possibilità di assaporare per la prima volta come sarà FIFA 19, annuale titolo calcistico di EA Sports che quest'anno può vantare la licenza della Champions League. Molte nuove caratteristiche sono state introdotte nel gioco, e la demo permette di sperimentarle: una su tutte la Finalizzazione a tempo, particolarmente difficile da padroneggiare. Tuttavia, dalla demo di FIFA ...

Fifa 19 : ecco tutti gli oggetti presenti nel catalogo : Con la scadenza, alle ore 15 del 12 settembre, del cosiddetto embargo, tutti gli Youtuber e gli influencer che erano presenti al “Capture Event” di Berlino hanno avuto modo di pubblicare i video registrati la scorsa settimana. In questa clip di Kazooie94 vedremo la lista di tutti gli oggetti presenti nel catalogo! Fifa 19 sarà […] L'articolo Fifa 19: ecco tutti gli oggetti presenti nel catalogo proviene da I Migliori di Fifa.

Fifa 19 : ecco la TOP 100 degli overall ufficiali! Le prime 10 posizioni! : Manca davvero poco all’uscita di Fifa 19 ed è arrivato il momento di scoprire i ratings ufficiali con le valutazioni overall dei migliori calciatori presenti nel gioco: a partire da giovedì 6 settembre verranno svelate, giorno dopo giorno, le statistiche dei calciatori che occupano le prime 100 posizioni. ecco il simpatico video pubblicato da EA Sports […] L'articolo Fifa 19: ecco la TOP 100 degli overall ufficiali! Le prime 10 ...

Fifa 19 Ultimate Team : ecco cosa si può conservare e trasferire da Fifa 18 : Una delle domande che spesso viene fatta, sopratutto da coloro che quest’anno si sono ritrovati per la prima volta a giocare a Fifa Ultimate Team è quella relativa al trasferimento di crediti, card, e Fifa Point e altri oggetti di FUT da una versione, ad un’altra, ad esempio da Fifa 18 a Fifa 19-- Come molti sapranno in realtà solo alcune di queste cose potranno essere conservate anche nella nuova versione del gioco mentre per tutte le ...

Fifa 19 : ecco la TOP 100 degli overall ufficiali : scopri le posizioni da 20 a 11 : Manca davvero poco all’uscita di Fifa 19 ed è arrivato il momento di scoprire i ratings ufficiali con le valutazioni overall dei migliori calciatori presenti nel gioco: a partire da giovedì 6 settembre verranno svelate, giorno dopo giorno, le statistiche dei calciatori che occupano le prime 100 posizioni. ecco il simpatico video pubblicato da EA Sports […] L'articolo Fifa 19: ecco la TOP 100 degli overall ufficiali: scopri le ...

Fifa 19 Stadi : ecco la lista completa ufficiale! : In Fifa 19, come accade in ogni edizione, faranno il loro debutto alcuni nuovi Stadi. In questo articolo troverete la lista completa, e sempre aggiornata, di tutti quelli che saranno presenti nel gioco Gli Stadi della Premier League Con il termine della EFL Championship, la seconda divisione inglese, possiamo già anticipare che, in base al forte accordo che unisce […] L'articolo Fifa 19 Stadi: ecco la lista completa ufficiale! proviene da ...

Top 11 FIFPro e Fifa - ecco i 55 candidati : c'è tanta Juventus : Nell'elenco, stilato in base ai voti di circa 25.000 calciatori di tutto il mondo, figurano anche quattro stranieri che militano in Serie A: si tratta degli juventini Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ...

Fifa 19 : ecco gli overall ufficiali! Si parte dalla TOP 100. Ecco gli overall da posizione 30 a 21 : Manca davvero poco all’uscita di Fifa 19 ed è arrivato il momento di scoprire i ratings ufficiali con le valutazioni overall dei migliori calciatori presenti nel gioco: a partire da giovedì 6 settembre verranno svelate, giorno dopo giorno, le statistiche dei calciatori che occupano le prime 100 posizioni. Ecco il simpatico video pubblicato da EA Sports […] L'articolo Fifa 19: Ecco gli overall ufficiali! Si parte dalla TOP 100. Ecco ...

Fifa FIFPro World 11 - ecco la lista dei 55 candidati : due italiani in corsa : FIFA FIFPro World 11, è stata svelata la lista dei 55 candidati al premio che verrà ufficializzato il 24 settembre prossimo Chi farà parte della squadra dell’anno FIFA? Il 24 settembre lo sapremo, dato che verrà ufficializzato l’11 migliore della stagione 2018. Come consuetudine, per il premio FIFPro, verrà scelto un 4-3-3 da “scegliere” tra i 55 candidati già ufficializzati dall’Uefa. Vediamo dunque i ...

Fifa 19 Stadi : Ecco L’Elenco Completo : Elenco Completo degli Stadi presenti in FIFA 19. Quali Stadi ci sono in FIFA 19? Quanti Stadi ci sono in FIFA 19? Ecco tutti gli Stadi riprodotti all’interno del gioco FIFA 19, Ecco L’Elenco degli Stadi presenti nel titolo EA Sport FIFA 19 Stadi: Ecco la lista completa! C’è anche il Mercedes-Benz Stadium! Si avvicina il momento di […]

Fifa 19 : ecco gli overall ufficiali! Si parte dalla TOP 100. Ecco gli overall da posizione 40 a 31 : Manca davvero poco all’uscita di Fifa 19 ed è arrivato il momento di scoprire i ratings ufficiali con le valutazioni overall dei migliori calciatori presenti nel gioco: a partire da giovedì 6 settembre verranno svelate, giorno dopo giorno, le statistiche dei calciatori che occupano le prime 100 posizioni. Ecco il simpatico video pubblicato da EA Sports […] L'articolo Fifa 19: Ecco gli overall ufficiali! Si parte dalla TOP 100. Ecco ...

Fifa 19 Ultimate Team : ecco le valutazioni per le posizioni dalla 80 alla 61 della top 100 : Solo qualche ora fa vi avevamo parlato dell'iniziativa FIFA Ratings, lanciata da EA Sports per FIFA 19 che ha l'obiettivo di svelare prima del lancio del gioco le valutazioni dei 100 migliori calciatori nella modalità Ultimate Team.Gli sviluppatori hanno reso pubblica la seconda parte di questa top 100, rivelando chi sono i 20 calciatori che occupano le posizioni dalla 80 alla 61 della classifica. Sono tantissimi i calciatori del campionato ...