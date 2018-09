FESTIVAL PARTECIPAZIONE A STREET SCIENCE | SI CERCANO VOLONTARI PER STAND

Il FESTIVAL della Partecipazione cerca volontari - 04/09/2018 - : Saranno, come nelle passate edizioni, quattro giorni ricchi di dibattiti, spettacoli, concerti, laboratori, incontri con musicisti, artisti e scrittori. Per ricevere informazioni è possibile scrivere ...

Il FESTIVAL della Partecipazione cerca volontari - Aperta la call #iopartecipo2018 per iscrizioni : L'Aquila - Si è Aperta oggi e si chiuderà sabato 22 settembre la call per il reclutamento dei volontari per la terza edizione del Festival della Partecipazione, in programma all’Aquila dall’11 al 14 ottobre. La call #iopartecipo2018 è disponibile all’indirizzo www.FestivaldellaPartecipazione.org/volontari ed è rivolta a tutte le ragazze e i ragazzi dai 16 anni in su desiderosi dare il proprio contributo alla buona ...