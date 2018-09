Festa dello Sport | fervono i preparativi

A Cattolica la 'Festa dello Sport' - prove gratuite delle varie discipline : ... si trasformerà ancora una volta in una vero e proprio 'Campus dello Sport', un appuntamento gioioso e condiviso, dedicato a tutte le attività sportive della città ed animato da spettacoli ed ...

Grande successo per la Festa dello sport di Sarre : Nonostante il caldo torrido di ieri, sabato 15 settembre, l' Area 6 Tu di Sarre , in Frazione La Remise , è stata letteralmente presa d'assalto per la festa dello sport, legata quest'anno al Donoday. Un'occasione unica per valorizzare le associazioni sportive che operano sul territorio e che promuovono i valori degli stili di vita sani, abbinata all'attività di ...

L'Odissea compie 25 anni - grande Festa per il "compleanno" dello storico locale : ... L'Odissea ripercorrerà con una mostra audiovisiva che durerà tutto l'anno, squarci di 'vita' del locale che ha visto passare una miriade di vip del mondo della musica, del cinema, del cabaret come i ...

Mandello in Festa per la Moto Guzzi / FOTO : Mandello del Lario , Lecco, , 9 settembre 2018 - In migliaia questo fine settimana hanno compiuto il loro omaggio all'Aquila che dalle parti di Mandello non può che essere quella della Guzzi. All'...

Milano. Municipio 5 : Festa dello sport il 16 settembre : Il Municipio 5 di Milano invita la cittadinanza, domenica 16 settembre 2018 dalle ore 10:00 alle ore 21:00, ad una maniFestazione

La Notte Bianca dello Sport : grande Festa a Tarquinia il primo settembre : Tarquinia si prepara a salutare l’estate con una grande festa all’insegna di Sport, divertimento e creatività! Sabato primo settembre, infatti,

Time in Jazz : non solo una maniFestazione di qualità - ma un modello di accoglienza : È apparso subito chiaro nel corso della presente edizione come lo spirito originario sottenda ancora la filosofia di un festival che crede nella ricerca e nell'apertura verso il mondo, pur avendo le ...

Demi Lovato sta ancora molto male - dimissioni lontane : la ballerina della Festa dello sballo Dani Vitale si difende dalle accuse : Dopo il ricovero per overdose dello scorso martedì 24 luglio, Demi Lovato sarebbe ancora "molto malata": è quanto riporta un'indiscrezione apparsa su TMZ, che cita una fonte molto vicina alla popstar. La Lovato soffrirebbe di nausea estrema e febbre alta, complicazioni conseguenti all'overdose - apparentemente da alcol e droghe, ma la cantante ha rifiutato di dire ai medici cosa abbia assunto e il suo staff ha smentito questa versione - per ...

Roccalbegna - termina stasera la 'Festa della Birra e Sagra dello gnocco' : Anche oggi, Domenica 22, c'è il bellissimo mercatino di arti e mestieri per le vie del paese, e non mancheranno gli spettacoli di intrattenimento e l'animazione per i grandi e per i più piccoli. Fino ...