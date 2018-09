Ferrari Monza SP1 e SP2 | le “barchette” come una volta

Monza SP1 e SP2 - le prime Ferrari del nuovo segmento Icona : In esclusiva per la clientela delle Monza SP1 e SP2 sono stati creati capi e accessori ispirati all'eleganza dei gentleman driver grazie a una collaborazione con due marchi iconici del mondo del ...

Ferrari Monza SP1 e SP2 - icone di Maranello : Richiamano infatti la 750 Monza e la 860 Monza che negli anni '50 hanno dato il loro contributo a costruire la Leggenda Rossa di Ferrari, nei mille trionfi del Campionato Mondiale Sport. Monza Sp1 e ...

Ferrari : svelate le Monza Sp1 e Sp2 - nuove supercar scoperte : Maranello, 18 set., askanews, - Ispirata a una delle più evocative vetture da competizione del Cavallino degli anni '50, una nuova 'icona' di casa Ferrari è pronta a uscire dalla pista per macinare ...

Ferrari Monza SP1 e SP2 - La barchetta si proietta nel futuro - VIDEO : La Ferrari ha creato una nuova gamma di modelli a tiratura limitata denominata Icona, evocando i modelli sportivi degli anni '50. Il progetto è stato presentato in occasione del Capital Markets Day, dove sono state svelate le prime due creazioni: la Ferrari Monza SP1 e la Ferrari Monza SP2. Monoposto e biposto per rendere omaggio al passato. La Ferrari ha voluto combinare la tecnologia delle supercar di oggi, in questo caso la 812 Superfast, con ...

Ferrari Monza Sp1 e Sp2 : presentato l’ultimo sogno di Sergio Marchionne [FOTO] : Le due serie speciali si ispirano a due iconiche Ferrari degli anni ’50 e vantano un V12 da 810 CV Ferrari ha scelto il Capital Markets Day per svelare ad una ristretta cerchia di clienti selezionati due speciali supercar realizzate in serie limitatissima. Battezzate Ferrari Monza Sp1 e Monza Sp2, le due dream car della Casa del Cavallino Rampante si presentano rispettivamente come vetture monoposto e biposto e verranno svelate ...

Novità in casa Ferrari : ecco Monza Sp1 e Sp2 - le nuove supercar in versione limitata : Gli appassionati di macchine e tutti gli amanti della Ferrari possono leccarsi i baffi. Perché Maranello ha dato vita a due belle Novità di nome Monza Sp1 e Monza Sp.Sono le due nuove supercar - in versione limitata - del cavallino rampante, facenti parte del progetto "Icona" che vuole rilanciare con vigore il brand ripercorrendo le linee degli anni Cinquanta e Sessanta.Si tratta di un"auto scoperta in versione mono e biposto (ecco il perché del ...

Kimi Raikkonen - GP Singapore 2018 : “A Monza ho saputo la decisione della Ferrari. Se aiuterò Vettel? Vedremo..” : Dopo le corpose notizie uscita in settimana, ovvero il suo addio alla Ferrari ed il ritorno per i prossimi due anni in Sauber Alfa Romeo, Kimi Raikkonen diventa il grande protagonista della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno. Il finlandese ha toccato numerosi argomenti, in primis quanto successo negli ultimi giorni. “Quello che è successo è già stato ...

Minardi : “A Monza Hamilton straordinario. E quanti errori Ferrari” : Alla luce dei risultati ottenuti nelle prove libere e, soprattutto, in qualifica, il risultato della gara è nettamente a sfavore della Ferrari che lascia Monza con un 2° e un 4° posto soltanto. Purtroppo abbiamo assistito al festival degli errori: Sebastian Vettel è incappato nel quinto errore stagionale dopo appena 30 secondi dal semaforo verde, […] L'articolo Minardi: “A Monza Hamilton straordinario. E quanti errori Ferrari” ...

F1 – Sorprendente retroscena in casa Ferrari - incontro Raikkonen-Elkann prima del Gp di Monza : ecco cosa si sono detti : Secondo quanto riferito da Autosprint, John Elkann avrebbe incontrato Raikkonen prima del Gp di Monza comunicandogli la sua sostituzione con Leclerc per il 2019 L’avventura di Kimi Raikkonen in Ferrari è destinata a concludersi al termine di questa stagione, sono dunque sette le gare che separano il finlandese dall’addio alla scuderia di Maranello. LaPresse Una decisione già ampiamente presa dai vertici del Cavallino, che ...

Montezemolo : 'Monza? In Ferrari avrei fatto come la Mercedes' : Il GP d'Italia e il deludente risultato per la Ferrari non è piaciuto a Luca Montezemolo. L'ex presidente del Cavallino, che ha guidato dal 1991 al 2014, ha criticato in particolare la mancata ...

F1 - Montezemolo a gamba tesa dopo il Gp di Monza : che stoccata alla Ferrari e ad Arrivabene : L’ex presidente del Cavallino ha lanciato velenose frecciatine dopo il Gp di Monza, accusando la Ferrari di non saper accettare la sconfitta Continuano le polemiche dopo il Gp di Monza, vinto da Lewis Hamilton davanti a Raikkonen e Bottas. L’esito della gara italiano ha lasciato numerosi strascichi, commentati nei giorni successivi da tifosi e addetti ai lavori. Photo4 / LaPresse Sull’argomento si è soffermato anche Luca ...

F1 - la Ferrari non si arrende dopo il ko di Monza : quante novità tecniche in arrivo per gli ultimi Gp : La scuderia di Maranello ha in serbo ancora alcune novità tecniche per tentare l’assalto ad entrambi i titoli mondiali Non è finita finché non è finita. E’ questo il motto in casa Ferrari, nonostante i 30 punti accumulati da Vettel dopo il ko di Monza. Lewis Hamilton non sbaglia un colpo, tutto il contrario del tedesco che, una volta sotto pressione, dimostra di andare sempre in tilt. LaPresse/Photo4 Problemi venuti a galla nel ...

F1 – Ferrari - l’addio di Raikkonen sempre più vicino : dopo Monza - tanti gli indizi che portano a… Leclerc : Kimi Raikkonen sempre più vicino all’addio alla Ferrari: dopo Monza ci sono sempre più indizi che portano alla promozione di Leclerc al suo posto Il day after del GP di Monza è fatto di musi lunghi, poca voglia di parlare e le ceneri di un ‘inferno rosso’ che avrebbe dovuto divampare in tutta la sua forza, ma del quale sono rimaste solo le ceneri umide, spente dalla strategia Mercedes e da un po’ di sfortuna. Vettel ne esce con le ossa ...