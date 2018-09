Ferrari F12 tdf | i 5 segreti dell’irresistibile serie limitata del Cavallino Rampante

sportfair

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Considerata una delle supercar di Maranello più riuscite degli ultimi anni, la F12 tdf nasconde alcuni interessantiDerivata dalla F12 Berlinetta, laF12 tdf è una delle espressioni degli ultimi anni della sportività della Casa di Maranello più apprezzate e desiderate, sia per il suo fascino da edizione strettamenteche per le emozioni di guida che sa offrire. Non tutti però conoscono iche si nascondono dietro a questa straordinaria supercar, a partire dal suo nome e fino ad arrivare alle sue peculiarità tecniche. Ad esempio la vettura sfoggia la sigla tdf – che vuol dire tour de France – in onore alla mitica corsa transalpina dove lanegli anni ’50 e ’60 vinse numerose edizioni. Il cuore della vettura è il poderoso V12 aspirato da 6.3 litri derivato dallaF12 berlinetta, ma rispetto a quest’ultima la potenza è salita ...