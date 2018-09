F1 | Vettel non si arrende | “è frustrante non vincere | ma le sorti del Mondiale dipendono

F1 - GP Singapore 2018 : la Ferrari ha peccato di presunzione e le sbavature di Vettel non aiutano : Non ci si vuol ergere a Tribunale dell’Inquisizione però dopo il GP di Singapore 2018, quindicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno, le responsabilità in casa Ferrari sono molte. Doveva essere il weekend che rilanciava le quotazioni del Cavallino Rampante in questo campionato, uscito sconfitto dall’appuntamento di Monza, dopo aver monopolizzato la scena nelle qualifiche. Il successo di Lewis Hamilton nella gara “più in ...

Formula 1 - GP Singapore : Hamilton proprio come Ali - un gancio al Mondiale. Ma Vettel non è ko : E' stato un gancio fortissimo. Non ancora quello del ko ma molto importante. La vittoria di Lewis Hamilton a Singapore, senza dimenticare la superlativa pole position di sabato, sul campionato pesano ...

Formula 1 - Vettel dopo il GP Singapore : 'Non avevamo velocità e passo gara' : E' un Sebastian Vettel sconsolato al termine del Gran Premio di Singapore, nel quale ha conquistato il terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e Max Verstappen. Un risultato che certo non fa bene ...

Sebastian Vettel - GP Singapore 2018 : “Oggi non avevo il passo gara - da questo weekend dovevamo ottenere di più” : Sebastian Vettel si presenta al microfono di Mark Webber, nelle classiche interviste di rito post-gara con una faccia che non ammette interpretazioni. Il tedesco ha davvero il morale a terra ed il terzo posto di oggi, con altri 10 punti persi nei confronti di un inesorabile Lewis Hamilton, lo allontana forse definitivamente dai sogni di titolo mondiale. Il Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno ha visto una Ferrari mai competitiva e ...

F1 – Vettel che pensava di non arrivare alla fine della gara - Hamilton grato e Verstappen soddisfatto : le parole dei protagonisti del Gp di Singapore : Hamilton, Verstappen e Vettel commentano a caldo il Gp di Singapore: i tre piloti e le loro diverse sensazioni alla fine della gara-- Lo spettacolo in notturna del Gran Premio di Singapore fa calare il sipario su una gara dominata dall’inizio alla fine da Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes, reduce dalla pole position di ieri, è partito in testa alla corsa che ha portato al termine senza mai rischiare la prima posizione. Sul podio ...

Formula 1 - GP Singapore. Vettel : 'Qualifiche confuse - non è ciò che volevo'. Raikkonen : 'Fatica con le gomme' : "Sono state delle qualifiche non ideali, volevamo la pole e non ci siamo riusciti". E' deluso e non lo manda a dire Sebastian Vettel dopo le qualifiche del Gran Premio di Singapore dove non è andato ...

F1 – Dall’incidente alla… sbirciata ai dati di Raikkonen - Vettel svela : “non è un dramma - ma…” : Il tedesco ha commentato l’incidente avvenuto nel corso della seconda sessione di prove libere, esprimendo le proprie sensazioni sulle prestazioni della Ferrari Kimi Raikkonen è stato il più veloce nelle seconde prove libere del Gp di Singapore. Il finlandese della Ferrari ha girato in 1’38″699, precedendo Lewis Hamilton e i due piloti della Red Bull: l’olandese Max Verstappen e l’australiano Daniel ...

Sebastian Vettel - GP Singapore 2018 : “Io devo preoccuparmi solo di me stesso. Rapporto con Raikkonen? Non ci sono state ca…te tra noi” : Da domani il quindicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno andrà in scena. Sul tracciato cittadino di Marina Bay (Singapore) le luci stanno per accendersi e non solo in senso metaforico: la gara sarà in notturna per via delle alte temperature e lo scenario sarà come al solito spettacolare. Sebastian Vettel e la Ferrari arrivano al round asiatico con la necessità di centrare il bersaglio grosso. La batosta di Monza è stata molto pesante e ...

F1 Singapore - Vettel : «Dopo l'addio di Raikkonen non cambierà la nostra prospettiva» : Singapore - A qualche ora di distanza dalla conferenza della Formula 1, ha parlato anche Sebastian Vettel in un evento organizzato dalla Ferrari. Il tedesco ha parlato di quanto accaduto a Monza, ...