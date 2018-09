F1 | Sebastian Vettel | “Credo nel Mondiale | posso farcela! Vorrei Michael Schumacher per

Sebastian Vettel - le parole che spaventano la Ferrari : 'Se ci fosse ancora Michael Schumacher...' : Posso ancora diventare campione del mondo e continuerò a lottare'. Anche correndo qualche rischio, come già capitato in questa stagione: 'Il mio stile di guida mi ha già dato quattro titoli mondiali ...

F1 - Mondiale 2018 : Sebastian Vettel affondato mentalmente da Hamilton. Sconfitta netta nello scontro diretto : La sfida tra i quattro volte Campioni del Mondo Lewis Hamilton e Sebastian Vettel per la conquista del quinto titolo ha caratterizzato la stagione in corso con un grande equilibrio e con dei lampi di classe che hanno reso ancora più appassionante questo confronto diretto tra due piloti che hanno vinto sette degli ultimi otto Mondiali. Nell’ultimo periodo però è emersa la superiorità psicologica (ed in parte anche tecnica) ...

F1 - Mondiale 2018 : Lewis Hamilton ormai in fuga - Sebastian Vettel costretto alla resa? : Questa volta il montante di Lewis Hamilton è arrivato e ha lasciato danni pesanti su Sebastian Vettel e Ferrari. Il campione del mondo in carica ha trionfato ancora, anche sulla ostica pista di Marina Bay e, vincendo il Gran Premio di Singapore, ha portato a 40 le lunghezze di vantaggio sul rivale diretto. Un margine notevole, inaspettato se si pensa all’equilibrio tra le due vetture e, soprattutto, valutando che fino all’errore di ...

Sebastian Vettel - GP Singapore 2018 : “Oggi non avevo il passo gara - da questo weekend dovevamo ottenere di più” : Sebastian Vettel si presenta al microfono di Mark Webber, nelle classiche interviste di rito post-gara con una faccia che non ammette interpretazioni. Il tedesco ha davvero il morale a terra ed il terzo posto di oggi, con altri 10 punti persi nei confronti di un inesorabile Lewis Hamilton, lo allontana forse definitivamente dai sogni di titolo mondiale. Il Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno ha visto una Ferrari mai competitiva e ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton verso il titolo - +40 su Sebastian Vettel : Lewis Hamilton ha ipotecato la conquista del Mondiale F1 2018. Il britannico della Mercedes ha dominato il GP di Singapore e ora ha 40 punti di vantaggio su Sebastian Vettel quando mancano sei gare al termine della stagione. Di seguito la Classifica del Mondiale piloti 2018. Classifica Mondiale piloti F1: # PILOTA PUNTI 1. Lewis Hamilton 281 2. Sebastian Vettel 241 3. Kimi Raikkonen 174 4. Valteri Bottas 171 5. Max ...

VIDEO Sebastian Vettel sorpassa Max Verstappen al via! Manovra stellare del ferrarista nel GP Singapore : Ora il quattro volte Campione del Mondo si trova in seconda posizione immediatamente in scia a Lewis Hamilton che guida la gara: il sorpasso è arrivato pochi istanti prima dell'ingresso della safety ...

VIDEO Sebastian Vettel sorpassa Max Verstappen al via! Manovra stellare del ferrarista nel GP Singapore : Sebastian Vettel è stato superlativo nel primo giro del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari scattava in terza posizione ma ha fin da subito cercato il sorpasso su Max Verstappen. All’esterno della prima curva non è riuscito a completare la Manovra, poi nel primo rettilineo ha preso la scia dell’olandese della Red Bull e lo ha sopravanzato con una delle sue invenzioni. Ora il quattro volte Campione ...

Sebastian Vettel - GP Singapore 2018 : “Volevo la pole position - qualifiche pasticciate. La Ferrari per la gara è buona” : Sebastian Vettel ha faticato nelle qualifiche del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1 che culminerà con la gara in programma domani sul circuito cittadino di Marina Bay. Il pilota della Ferrari non è riuscito ad andare oltre a una deludente terza posizione, il tedesco sarà così costretto a scattare dalla seconda posizione alle spalle del suo rivale Lewis Hamilton che ha conquistato una magnifica pole position e di Max Verstappen. Domani ...

F1 - GP Singapore 2018 : le Ferrari volano nelle prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a tutti - Raikkonen e Hamilton inseguono : Il quattro volte Campione del Mondo ha prontamente riscattato l'errore commesso ieri durante la FP2 quando era andato a sbattere a metà sessione danneggiando la propria vettura: oggi la monoposto era ...

F1 - GP Singapore 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Sebastian Vettel al comando - doppietta Ferrari : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha stampato un notevole 1:38.504 rifilando oltre tre decimi di distacco al compagno di squadra Kimi Raikkonen mentre le Mercedes di Lewis Hamilton e Valteri Bottas si trovano a oltre mezzo secondo. GP Singapore 2018, prove libere 3: classifica DEI TEMPI Pos. N. Pilota Team Tempo 1 05 S. ...

F1 - GP Singapore 2018 : le Ferrari volano nelle prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a tutti - Raikkonen e Hamilton inseguono : Risposta indemoniata delle Ferrari nelle prove libere 3 del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Le Rosse tirano fuori la grinta nel turno del mattino che precede le qualifiche in programma alle ore 15.00 e fanno capire di poter davvero fare la differenza quando si assegnerà la pole position. Doppietta del Cavallino Rampante con Sebastian Vettel davanti a tutti: il tedesco ha stampato un notevole 1:38.054 su gomma hypersoft, volando tra ...

Sebastian Vettel - GP Singapore 2018 : “Impatto forte contro il muro - ho belle sensazioni in macchina” : Sebastian Vettel ha chiuso le prove libere 2 del GP di Singapore 2018 con il nono tempo, a causa di un errore commesso nel giro di simulazione qualifica in cui ha toccato lateralmente il muro con forza, danneggiando leggermente la vettura e rientrando ai box. Il tedesco aveva comunque fatto vedere nei primi due settori di essere sui tempi del compagno di squadra Kimi Raikkonen, il quale ha preceduto Hamilton in classifica di 11 millesimi. Vettel ...

F1 - GP Singapore 2018 : Kimi Raikkonen guida le prove libere 2 - Sebastian Vettel sbatte contro un muro! Red Bull scatenate : Il GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1, è entrato nel vivo con la disputa delle prove libere 2 che si sono corse in notturna come accadrà per la gara di domenica (stamattina invece la FP1 era sotto il sole). Novanta minuti particolarmente significativi per i piloti che hanno potuto ottimizzare il set-up delle proprio monoposto e trovare il giusto feeling con un tracciato cittadino particolarmente impegnativo, caratterizzato da ben 23 ...

Ferrari - Sebastian Vettel mai così a terra : 'Sono il peggior nemico di me stesso' : 'Un amico, il miglior compagno mai avuto'. Sebastian Vettel tenta di chiudere così la polemica con Kimi Raikkonen , in una delle settimane più complicate nella storia recente della Ferrari . Prima la ...