F1 | Ricciardo | «Penso che saremo competitivi nel 2020»

F1 – Ricciardo dice addio alla Red Bull - il commento di Verstappen : “ecco cosa penso” : Max Verstappen commenta la decisione di Daniel Ricciardo di dire addio alla Red Bull per una nuova avventura in Renault Tutto pronto a Spa-Francorchamps per il 13° appuntamento della stagione 2018 di F1. I piloti del mondo a quattro ruote tornano protagonisti dopo tre lunghe settimane di relax estivo e lo fanno in Belgio. Tre settimane di fuoco, non solo per quanto riguarda le elevate temperature estive, ma soprattutto per i clamorosi ...