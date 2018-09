F1 - Ferrari | la carica di Vettel | ' Ho già dimostrato quattro volte di poter vincere un

Fca e Ferrari - in carica i nuovi ad : decolla il dopo-Marchionne : Amsterdam, 6 set., askanews, - Nel paese dei tulipani comincia per Fca e Ferrari la nuova era del dopo-Marchionne . Domani ad Amsterdam nelle assemblee degli azionisti saranno nominati i nuovi ...

F1 Ferrari - Arrivabene suona la carica : MILANO - A margine del F1 Milan Festival ha parlato anche il team principal della Ferrari Maurizio Arrivabene ai microfoni di Sky: ' Siamo ancora indietro in classifica e dobbiamo mettercelo in testa. ...

"Possiamo fare grandi cose" - Vettel carica la Ferrari . : Sono fiducioso per le cose che sono in cantiere, dovrebbe essere un'entusiasmante seconda parte dell'anno", conclude il 4 volte campione del mondo.

Formula1 - Vettel carica la Ferrari : "C'è tutto per risalire" : Sebastian Vettel è andato in vacanza con 24 punti di distacco da Hamilton nonostante una Ferrari veloce e affidabile che in molte gare è stata anche il punto di riferimento prestazionale in griglia. ...