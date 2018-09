Eurotour | Paratore | Manassero | Bertasio | Gagli al Portugal masters

Golf - Eurotour : Pavan - Manssero - Bertasio e Paratore al Real Czech Masters : Pavan , sesto in Svezia, cerca conferme al Real Czech Masters : Manassero, Bertasio e Paratore alla ricerca della continuità Matteo Manassero, Renato Paratore , Nino Bertasio e Andrea Pavan sono i quattro azzurri in campo nel D+D Real Czech Masters (23-26 agosto), torneo che anticipa di una settimana il Made in Denmark, ultima gara che definirà la composizione della squadra europea di Ryder Cup (Francia, 28-30 settembre). Sul percorso ...

Eurotour : Renato Paratore difende titolo nel Nordea Masters : Roma, 14 ago., askanews, - Renato Paratore difende il titolo nel Nordea Masters , 16-19 agosto,, torneo dell'European Tour in programma sul percorso dell'Hills GC, a Gothenburg in Svezia. E' stato il ...

Eurotour : Renato Paratore nominato 'golfista del mese di luglio' : Roma, 14 ago., askanews, - Francesco Molinari è stato nominato 'Hilton Golfer of the Month for July', ossia golfista del mese di luglio dell'European Tour, per la sua straordinaria vittoria nell'Open ...