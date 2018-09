Eugenio Cambaceres e la vita senza rotta

huffingtonpost

(Di mercoledì 19 settembre 2018) «Era come morto, chiuso tra le pareti di casa, giorni interivoler vedere o parlare con nessuno, portato dalla corrente rovinosa del suo secolo. Pensava a se stesso, agli altri, alla miseria di vivere, all'amore (un maldestro richiamo dei sensi, all'amicizia (un disastroso sfruttamento), al patriottismo (un dovere o un residuo di barbarie), alla generosità, all'abnegazione, al sacrificio (tutte chimere, o mostruosa disaffezione per se stessi), misurando tutto in termini di onore e tenendosi lontano da ogni occasione virtuosa; e niente e nessuno veniva risparmiato al cospetto della legge amara e inesorabile del suo scetticismo. Nemmeno l'affetto della madre, figlio unico com'era del suo dolore; nemmeno dio, un assurdo spaventapasseri inventato dalla stupidità degli uomini.»Questo è Andrés, così è, così pensa, così ...