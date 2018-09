Espulso Ronaldo | l’attaccante della Juventus scoppia il lacrime

calcioweb.eu

: Clamoroso in #ValenciaJuve: espulso Cristiano Ronaldo ?? CR7 lascia il campo in lacrime! - GoalItalia : Clamoroso in #ValenciaJuve: espulso Cristiano Ronaldo ?? CR7 lascia il campo in lacrime! - vittoriozucconi : Espulso Ronaldo a Valencia al suo esordio in Champs con la Giuve. CartellinoRosso7 - stebellentani : Fake news. Rigore di Ronaldo al 97', Buffon espulso dal campo, Mino Taveri dal Bernabeu, Agnelli, Marotta e Nedved… -

(Di mercoledì 19 settembre 2018)– Si sta giocando la prima garafase a gironi di Champions League, in campo Valencia e. Ottimo iniziosquadra di Massimiliano Allegri, bianconeri vicini al gol in molte occasioni ma il risultato non si sblocca. Al 22′ tegola per la, infortunio per il centrocampista Khedira, problema muscolare per il tedesco e sostituzione, al suo posto Emre Can. Accertamenti nelle prossime ore. Poi espulsione nei confronti di Cristiano, contatto con Murillo ma dalle immagini non si riesce a capire l'entità di un possibile colpo rifilato al difensore. Espulsione che sembra eccessiva,in.