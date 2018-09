Equitazione | Mondiali 2018 | Steve Guerdat al comando | Lorenzo De Luca unica luce azzurra

LIVE Equitazione - Mondiali 2018 in DIRETTA : Lorenzo De Luca tiene alto il tricolore! E’ nella top ten. L’Italia deve inseguire : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE del salto ostacoli ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA). Oggi, mercoledì 19 settembre, inizia l’avventura degli italiani Lorenzo De Luca, Luca Marziani, Piergiorgio Bucci ed Emanuele Gaudiano nelle gare più attese per la spedizione azzurra negli Stati Uniti. I progressi compiuti dall’Italia negli ultimi 18 mesi hanno proiettato il Bel Paese ai vertici internazionali della ...

Equitazione - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di mercoledì 19 settembre. Tutti gli azzurri in gara : Il momento più atteso dei Mondiali 2018 di Equitazione è arrivato. A Tryon (USA) inizia l’avventura dell’Italia nel salto ostacoli, specialità in cui gli azzurri hanno dimostrato di poter competere ad armi pari con Tutti e da 12 mesi rappresentano una potenza nel panorama internazionale. Oggi, mercoledì 19 settembre, va in scena la prima prova, in cui a fare la differenza non sarà soltanto la precisione ma anche la velocità. Il ...

Equitazione - Mondiali 2018 : Maurilio Vaccaro quinto nel para dressage - Italia in corsa per le medaglie nel volteggio : quinto posto e podio sfiorato per Maurilio Vaccaro nel paradressage ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA). L’azzurro ha compiuto una prestazione superba in sella a Bonaire van de Mottelhoeve nel grado II, pagando però dazio ad un errore di grafico che lo ha costretto a chiudere con il 66%, alle spalle dei binomi che hanno conquistato le medaglie. A conquistare l’oro nel grado II è stata la danese Stinna Tange Kaastrup su ...

Equitazione - Mondiali 2018 : l’Italia sogna nel salto ostacoli! Azzurri a caccia del podio e del pass per Tokyo : L’ora della verità è giunta. L’Italia si giocherà il podio nel salto ostacoli ai Mondiali 2018 di Equitazione, in corso di svolgimento a Tryon (USA). Da anni ormai il team azzurro non era competitivo al punto da ergersi fino alle posizioni di vertice nel FEI ranking. Ma i progressi compiuti negli ultimi dodici mesi hanno spedito l’Italia in una nuova dimensione. Ed ora gli Azzurri sembrano davvero pronti per contendere le ...

Equitazione - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di martedì 18 settembre. Tutti gli azzurri in gara : Archiviata la parentesi del dressage e del completo con l’assegnazione delle medaglie iridate e dei primi pass olimpici verso Tokyo 2020, i Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA) si apprestano a vivere una settimana intensa, che culminerà nel weekend con le finali del salto ostacoli. Ma intanto oggi, martedì 18 settembre, iniziano le gare del para dressage e del volteggio individuale e a squadre. L’Italia si giocherà carte ...

Equitazione - Mondiali 2018 : Gran Bretagna in tripudio - doppio oro nel completo! Italia dodicesima - pass olimpico rimandato : La Gran Bretagna fa man bassa nel completo e porta a casa due medaglie d’oro ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA). Rosalind Carter ha conquistato la vittoria nella prova individuale al termine di una prestazione sublime nel salto ostacoli. La britannica ha realizzato un fantastico percorso netto in sella ad Allstar B nella prova conclusiva, chiudendo la competizione con 24.6 punti negativi e cingendosi il collo con la medaglia ...

Equitazione - Mondiali 2018 : la finale del completo slitta a lunedì - Ingrid Klimke a caccia di un clamoroso bis. E all’Italia serve un’impresa per qualificarsi per Tokyo : Un’impresa d’altri tempi per staccare in anticipo il pass olimpico e programmare con cura la marcia di avvicinamento a Tokyo 2020. Il destino dell’Italia del completo è appeso ad un filo. E servirà davvero una squadra impeccabile per provare ad impensierire la fortissima Germania di Ingrid Klimke, piuttosto in crisi nella gara a squadre che vede attualmente avanti a tutti la Gran Bretagna, che non ha sbagliato nulla nel crosso ...

Equitazione - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di lunedì 17 settembre. Tutti gli azzurri in gara : Completo rinviato a lunedì 17 settembre, grand prix freestyle di dressage cancellato dal programma. Il rischio maltempo ha imposto agli organizzatori un cambio nell’ordine delle gare per i prossimi giorni, causando la rinuncia all’ultima prova individuale del dressage e lo slittamento di un giorno per l’ultima prova del completo, che dovrà assegnare le medaglie individuali e a squadre. A far gola più di ogni altra cosa, però, è ...

Equitazione - Mondiali 2018 : Manuel Cortesi ad un passo dal podio nel reining - l’Italia scivola indietro nel completo - il maltempo stravolge i programmi : Manuel Cortesi ad un passo dal podio nel reining ai Mondiali 2018 di Equitazione, in corso di svolgimento a Tryon (USA). L’azzurro è rimasto a lungo nelle posizioni che assegnano le medaglie, ma proprio quando sembrava sul punto di godersi un risultato storico, è stato scavalcato da due atleti e ha chiuso al quinto posto della classifica generale, a solo mezzo punto dal bronzo. In sella a PC Sliderina For Me, Cortesi ha piazzato uno score ...

Equitazione - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di sabato 15 settembre. Tutti gli azzurri in gara : La notte dei sogni azzurri sta per avere inizio. Oggi, sabato 15 settembre, l’Italia si giocherà un’importante chance da medaglia nel reining, che annovera ben 4 azzurri tra i 20 finalisti ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA). Pierluigi Chioldo su Gun at The Gate, Marko Midili su Arc Sparkle Magnetic, Mirijam Stillo su Ruff Spook e Manuel Cortesi su PC Sliderina For Me sono riusciti ad ottenere la qualificazione per la ...

Equitazione - Mondiali 2018 : Stefano Brecciaroli cuore italiano nel completo - Isabell Werth senza rivali nel dressage : Una prova superba dopo il lutto che lo ha colpito la scorsa notte. Stefano Brecciaroli ha messo a segno una prestazione splendida nel dressage test del completo ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA) ed è attualmente al 18° posto nella gara individuale con 28.4 punti negativi, segnale evidente delle qualità morali di un atleta che ha reagito al momento forse più difficile della sua vita con un guizzo da fenomeno al cospetto del pubblico ...