Emma Dalla Benetta | maestra e tentatrice a Temptation Island Vip L' assessore Elena

Uomini e donne - il disastro di G Emma Galgani : prima Rocco la bacia poi... Gelo dalla De Filippi - in studio : Partenza disgraziata per Gemma Galgani a Uomini e donne . L'ex star del Trono Over da questa stagione è 'retrocessa' al ruolo di corteggiatrice del reality sentimentale di Maria De Filippi ma con il ...

Tutti gli ospiti del concerto omaggio a Lucio Dalla su Canale5 il 31 agosto - da Emma e Noemi a Fiorella Mannoia : Gli ospiti del concerto omaggio a Lucio Dalla su Canale5 sono ora pronti ad approdare in prima serata per il live che Ron ha portato al Teatro Romano di Verona e con il quale ha supportato Lucio ! L'album è approdato sul mercato il 2 marzo scorso e rappresenta una raccolta di alcuni dei brani più significativi della carriera di Lucio Dalla , compresa Almeno pensami che ha portato sul palco del Festival di Sanremo e con la quale ha conquistato ...

Duro scontro tra Emma e un fan per un selfie - nuova bufera social sempre più lontana dalla musica : Un nuovo scontro tra Emma e un fan divide il web su una tematica che sta diventando fin troppo scottante. Il dibattito in rete trascende dalla musica ogni giorno di più, punto sul quale si dovrebbe riflettere e non poco per porre rimedio a una situazione che sta prendendo una deriva preoccupante. Stando a quanto trapelato in rete, Emma Marrone si sarebbe comportata in maniera scostante nei confronti di un fan desideroso di ottenere una foto ...