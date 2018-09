Emiliano dà retta ai 5 Stelle e chiede a Michele Màngano di ritirarsi dai ' Pugliesi nel

ilmattinodifoggia

: @micheleemiliano dà retta a @Puglia_M5S e chiede a Michele Màngano di ritirarsi dai 'Pugliesi nel mondo' - IlMattinoFoggia : @micheleemiliano dà retta a @Puglia_M5S e chiede a Michele Màngano di ritirarsi dai 'Pugliesi nel mondo' - ilcorriereit : @micheleemiliano dà retta a @Puglia_M5S e chiede a Michele Màngano di ritirarsi dai 'Pugliesi nel mondo' -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) ...appreso oggi della sua condanna in primo grado per violenza sessuale su minore e ritenendo tale circostanza assolutamente inopportuna in relazione al ruolo di consigliere deinel Mondo'. ...