Emilia Romagna | frana di Capriglio | entro Settembre al via i lavori

West Nile - Emilia Romagna : incontro tra assessore e rappresentati di capoluoghi e province : Potenziamento del gruppo di lavoro regionale sulle malattie trasmesse dalle zanzare, istituito dopo l’epidemia di Chikungunya del 2007, per semplificare e rendere omogenei gli interventi su tutto il territorio, da Piacenza a Rimini. Una giornata di formazione per i tecnici, già in calendario per il 7 novembre, e un convegno con specialisti, entro la fine dell’anno. In parallelo, l’individuazione di strategie innovative per ...

Maltempo Emilia Romagna : oltre 5.6 milioni per i danni a privati in 88 Comuni : C’è tempo fino al prossimo 23 ottobre per presentare le domande di contributo per i danni causati ad abitazioni private dalle tre ondate di Maltempo che hanno interessato l’Emilia-Romagna tra il 2016 e il 2017, per le quali venne dichiarato lo stato di emergenza nazionale. A disposizione ci sono oltre 5 milioni e 600 mila euro per i cittadini di 88 Comuni che, dopo gli eventi, hanno presentato agli uffici municipali le schede di ...

Maltempo - forti temporali in Emilia Romagna : allagamenti nel Bolognese - un’auto sott’acqua : Lunedì di forte Maltempo in Emilia Romagna: un violento acquazzone si è abbattuto nel pomeriggio in provincia di Bologna, colpendo soprattutto le zone di San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e l’area logistica dell’Interporto, dove l’acqua entrata nei capannoni industriali ha raggiunto dai 30 ai 50 centimetri e, nel parcheggio, ha sommerso qualche auto e le motrici di alcuni mezzi pesanti. A San Giorgio di Piano sono ...

Maltempo Emilia Romagna : allagamenti e problemi di viabilità nel Bolognese : Forte Maltempo in Emilia Romagna, dove a causa di un violento acquazzone che si è abbattuto questo pomeriggio nel Bolognese, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con una decina di squadre per far fronte a diversi allagamenti che hanno riguardato soprattutto capannoni industriali, garage e scantinati. Tra le zone più colpite quella di San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e soprattutto l’Interporto, dove l’acqua entrata nei ...

Virus West Nile - muore una donna a Piacenza : 17 le vittime in Emilia Romagna : È morta la donna di 78 anni che il 25 agosto era stata ricoverata all'ospedale di Piacenza per un caso di infezione da West Nile: le sue condizioni erano già gravi, poi la situazione è ulteriormente peggiorata e la paziente è deceduta nel reparto di malattie infettive in cui era ricoverata. Sono quattro i casi registrati nel Piacentino.Continua a leggere

Terremoto Emilia-Romagna : riapre al culto l’Abbazia di Nonantola restaurata dopo il sisma : riapre l’Abbazia di Nonantola (Modena) restaurata dopo il Terremoto in Emilia-Romagna con oltre due anni di lavori per un intervento da oltre 1,4 milioni. “Il Terremoto ha inferto un duro colpo all’Emilia facendo vittime, distruggendo abitazioni e imprese, ferendo gravemente simboli della comunità. Uno di questi, tra i più importanti non solo per il mondo cattolico, è proprio l’Abbazia di Nonantola che oggi riconsegniamo al culto e ...

Maltempo Emilia Romagna : piano da 2.2 milioni per riparare i danni : Saranno 40 i cantieri che apriranno a breve, da Piacenza a Rimini, per far fronte ai danni causati da diversi episodi di Maltempo che si sono susseguiti nel corso di quest’anno in Emilia-Romagna. Sul piatto oltre 2,2 milioni che la Giunta regionale ha stanziato con un provvedimento per intervenire sulla sicurezza di fiumi e versanti, la sistemazione di argini e difese spondali, la riapertura della viabilita’ dove interrotta da ...

Emilia Romagna - dalla Regione 600mila euro per l’assunzione di giornalisti. M5s : “Regalo agli editori in vista delle elezioni” : La Regione Emilia-Romagna guidata da Stefano Bonaccini stanzia 600mila euro per finanziare progetti di tv, radio e giornali finalizzati all’assunzione di giornalisti. Ma il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Bertani grida allo scandalo e accusa la giunta di voler fare un regalo agli editori. Perché quel bando che ha avuto l’ok dalla Regione e che fissa i criteri per accedere ai contributi, a fondo perduto, per il sostegno ...

Scuole - Tullia Bevilacqua - Ugl Emilia-Romagna - : 'manutenzione inadeguata in Italia per 1 scuola su 4. Quanti sono gli edifici non a norma ... : L'ingegneria sismica è una scienza piuttosto recente, e allora si sapeva molto meno di quanto si sa oggi. Le leggi attuali sono molto più avanzate, con criteri di progettazione diversi e una maggiore ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani criticità “gialla” per temporali : “Nelle prime ore del mattino di Sabato 15 Settembre 2018 si prevede attività temporalesca anche di tipo organizzato sulle aree di pianura prossime al corso del Po, in propagazione al settore costiero. Sul resto della regione sono previsti locali rovesci o temporali sparsi di minore intensità. I fenomeni risulteranno complessivamente in attenuazione a partire dalle ore pomeridiane“: la protezione civile regionale ...

Mobilità sostenibile : Be Charge - siglato protocollo d’intesa con la Regione Emilia-Romagna : Be Charge,operatore integrato per la Mobilità elettrica, ha firmato un protocollo d’intesa con la Regione Emilia Romagna per la realizzazione di punti di ricarica per veicoli elettrici. L’accordo, che coinvolge complessivamente 5 tra i principali operatori del settore, ha l’obiettivo di ampliare la rete di infrastrutture di ricarica a uso pubblico con l’installazione di oltre 1.500 colonnine attraverso il piano “Mi muovo elettrico”, che punta ad ...

Emilia Romagna - inizia la scuola : 550 mila studenti in classe : Stefano Versari, ‘capo’ della scuola in Emilia Romagna, saluta gli studenti della regione che inizieranno il nuovo anno con una frase di Martin Luther King: “La più insistente ed urgente domanda della vita è: “che cosa fate voi per gli altri?”. Sono circa 550 mila gli studenti e 56081 gli insegnanti che inizieranno l’A.S. 2018/2019 in 25042 classi nel territorio. Non dimentichiamo poi gli ATA (14576) e i dirigenti ...

Febbre del Nilo - primo morto nell'Imolese : quindici vittime nell'Emilia Romagna nel 2018 : Febbre del Nilo: un 77enne residente a Castel San Pietro, nell'Imolese, da tempo ricoverato, è morto questa mattina alle 7.45 in seguito alle complicanze della West Nile. Salgono così a 15 i morti per ...

Ironman Italy Emilia Romagna. Anache Alex Zanardi e Aldo Rock fra gli iscritti : Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 I primi a partire subito dopo lo start saranno circa 70 atleti professionisti: 50 uomini e 20 donne provenienti da tutto il mondo si affronteranno per guadagnare la ...