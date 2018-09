Emanuela Folliero si sposa | «Giuseppe mi ha fatto la proposta dopo nove anni»

Emanuela Folliero : 'Mi sposo - e quel giorno...'. La rivelazione hard : cosa farà nel giorno delle nozze : L'annuncio lo dà la diretta interessata, Emanuela Folliero : si sposa, le nozze con il compagno Giuseppe Oriccio sono imminenti. 'Dopo nove anni insieme, lui mi ha fatto la proposta: ci sposiamo il ...

Emanuela Folliero : ‘Dopo nove anni mi sposo’ : “Dopo nove anni insieme, Giuseppe (Oricci, ndr) mi ha fatto la proposta e il prossimo 26 settembre ci sposiamo”. Una raggiante Emanuela Folliero fa il grande annuncio direttamente dalle pagine del settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 19 settembre. La proposta A proposito del loro primo incontro la Folliero rivela: “Quando ho conosciuto Giuseppe ero single da più di un anno e appena l’ho visto mi è piaciuto ...

Emanuela Folliero si sposa. La data del matrimonio è il 26 settembre : Emanuela Folliero si sposa e lo annuncia sulle pagine del settimanale Chi. Dopo nove anni insieme, Giuseppe (Oricci, ndr) mi ha fatto la proposta e il prossimo 26 settembre ci sposiamo. La data c'è quindi. E c'è stata pure la proposta di matrimonio... Mi ha chiesto di sposarlo il giorno del nostro anniversario, davanti ai nostri figli con un mega mazzo di rose rosse. Al settimanale di Alfonso Signorini Emanuela svela anche alcune ...

“Sì - è tutto vero”. Emanuela Folliero - è arrivata la notizia : Emanuela Folliero va in pensione. O meglio, ha appena chiuso il suo lungo capitolo di annunciatrice: è stata per ben ventotto anni la signorina Buonasera per Rete 4. E adesso che ha finito ammette di sentirsi come una specie animale: “Prima ero protetta come un Panda, ora mi sono estinta come un Tirrannosauro Rex”. Scherza così, in una lunga intervista concessa al settimanale Oggi, Emanuela Folliero. Per lei, adesso, solo tanta vita ...

Emanuela Folliero bomba sexy in bikini. In vacanza a Otranto sfoggia un fisico da urlo : È ancora tempo di vacanze per molti vip, in attesa della ripresa dei programmi televisivi a settembre. Tra loro anche Emanuela Folliero che si trova in Puglia, più precisamente a Otranto. L'ex ...

“Che dite?”. La foto sexy di Emanuela Folliero fa impazzire gli italiani : Un periodo decisamente particolare, questo, nella vita di Emanuela Folliero, alle prese con un passaggio importante della sua vita professionale già anticipato da tempo. Di fatto, la conduttrice è andata infatti in pensione. O meglio, ha appena chiuso il suo lungo capitolo di annunciatrice: è stata per oltre vent’anni, 28 per la precisione, la signorina Buonasera per Rete 4, un ruolo che l’aveva resa famosissima in tutta ...

Emanuela FOLLIERO/ L'appello a Claudio Baglioni : Sogno il Festival di Sanremo : Dalle pagine di Di Più, EMANUELA FOLLIERO rivolge il suo appello a Claudio Baglioni: "Mi piacerebbe tradire Mediaset anche solo per una sera". Che sia lei la co-conduttrice di Sanremo 2019?(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 20:40:00 GMT) noadsense