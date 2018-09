universo7p

: Egitto: Scoperta una seconda sfinge @Universo7p - Universo7p : Egitto: Scoperta una seconda sfinge @Universo7p - CatelliRossella : L'antico tempio si allaga:scoperta sfinge millenaria -

(Di mercoledì 19 settembre 2018)unaLadi unaportata alla luce in, da alcun operai edili che stavano facendo dei lavori nei pressi tra Luxor e gli antichi di tempi di Karnak ha lasciato perplessi gli archeologi rimasti increduli a tale. Lasi trova esattamente ad Al-Kabbash Road, la strada che collega i due templi di Karnak e Luxor, costruiti entrambi intorno al 1400 a.C. La scultura non è stata ancora riportata completamente alla luce; a causa del contesto ambientale in cui è collocata, per cui non è possibile estrarla dal terreno con una manovra diretta, il direttore generale del settore Antichità di Luxor, Mohamed Abdel Aziz, ha avvertito che saranno necessarie tutte le accortezze del caso e, quindi, più tempo per giungere al disvelamento definitivo del sensazione reperto archeologico. gli scavi e il ritrovamento della...