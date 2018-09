optimaitalia

: Ed Sheeran in Italia nel 2019 con il tour mondiale: prime voci in attesa dell’annuncio ufficiale… - OptiMagazine : Ed Sheeran in Italia nel 2019 con il tour mondiale: prime voci in attesa dell’annuncio ufficiale… - inno_111 : @Lallitrueheart - saraboldrini1 : Eh Sheeran in Italia: concerti nell’estate 2019 -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Edinnel, in concerto per alcuni appuntamenti imperdibili a supporto del nuovo album. L'indiscrezione proviene dal profilo Twitter del suo manager, Stuart Camp, ma mancano conferme ufficiali a proposito delle date e delle location toccate dall'artista. Tali conferme, però, dovrebbero arrivare già nella giornata di domani per una prevendita dei biglietti al via dal prossimo 27 settembre. La domanda dei fanni è ora una sola: l'è compresa neldi Ed? Lanéesi preannuncia lunghissima. Dovrebbe iniziare la prossima primavera per arrivare fino al prossimo autunno con concerti in molti Paesi del mondo. Edsi è già esibito nel nostro Paese e non sarebbe una novità se l'si confermasse tra le date deldell'artista con almeno un paio di appuntamenti. Dopo i live nei palasport della penisola negli ...