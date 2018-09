ECONOMIA MONDIALE | ottimismo negli USA | pessimismo altrove

Dazi di Trump - la peggiore minaccia per l'ECONOMIA mondiale : ... in risposta alle critiche nemmeno tanto velate del presidente Usa, ha sottolineato come l'economia non solo sia in buona salute ma anche in grado di reggere i futuri aumenti. Futuri aumenti che, e ...

Cina : presidente Xi Jinping - determinati a lavorare per costruire ECONOMIA MONDIALE aperta : "Vogliamo mettere in campo azioni pratiche per portare tutte le parti ad aderire alla liberalizzazione del commercio e costruire un'economia miniale aperta". , segue, , Cip,

Cosa succede all'ECONOMIA MONDIALE con il crollo della lira turca? : I contraccolpi sull'economia mondiale Una eventuale crisi dei mercati emergenti minaccerebbe i tassi di crescita delle economie avanzate, se si considera che essi rappresentino ormai quasi metà della ...

Bce : dai dazi rischi al ribasso per l'ECONOMIA mondiale : Roma, 9 ago., askanews, - 'Lo slancio dell'economia mondiale è rimasto stabile nel secondo trimestre del 2018, ma continuano a evidenziarsi rischi al ribasso connessi ai dazi commerciali'. E' quanto ribadisce la Bce nel bollettino mensile che ...

Bce : dai dazi rischi al ribasso per l'ECONOMIA mondiale : Roma, 9 ago., askanews, - "Lo slancio dell'economia mondiale è rimasto stabile nel secondo trimestre del 2018, ma continuano a evidenziarsi rischi al ribasso connessi ai dazi commerciali". E' quanto ribadisce la Bce nel bollettino mensile che ...

La Cina intende costruire attivamente insieme agli altri paesi un'ECONOMIA MONDIALE aperta : ... e si è sempre attivamente impegnata per dare un contribuito allo sviluppo dell'economia mondiale.