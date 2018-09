e_mob 2018 | parterre innovazione per un futuro a basse emissioni | dal 27 al 29 settembre

e_mob 2018 Mobilità elettrica : le ‘due ruote’ motori del cambiamento : Si stima che nel 2050 due terzi della popolazione mondiale abiterà nelle città aggravando la congestione del traffico e producendo il 70% delle emissioni inquinanti e dei gas ad effetto serra. Una situazione che secondo molti osservatori favorirà la diffusione di veicoli compatti, capaci di districarsi rapidamente nel traffico e con emissioni zero allo scarico: le due ruote elettriche. Un settore protagonista nei convegni e nell’area ...

Settimana europea della Mobilità 2018 : utenti FlixBus sempre più green : In occasione della Settimana Europea della Mobilità 2018, FlixBus rende noti alcuni dati sull’utilizzo degli autobus a lunga distanza in Europa, rilevanti sul piano della sostenibilità. Passeggeri europei sempre più responsabili: cresce l’attenzione all’intermodalità Secondo una ricerca interna svolta a livello internazionale, tre quarti degli utenti FlixBus raggiungono la propria fermata di partenza in modo responsabile: il 40% dei passeggeri ...

Offerte telefonia mobile settembre 2018 - le migliori promozioni minuti e internet di TIM - Vodafone - Wind e 3 - Info costi e dettagli : Offerte telefonia mobile settembre 2018, le migliori promozioni minuti e internet di TIM, Vodafone, Wind e 3 Offerte telefonia mobile settembre 2018, le migliori promozioni minuti e internet di TIM, ...

e-mob 2018 : la rivoluzione elettrica dei Comuni : Parte dai Comuni la svolta elettrica italiana. E in particolare dalle cinque città promotrici della Carta della Mobilità elettrica, il documento guida che racchiude le buone pratiche per rendere sostenibile e pulita la mobilità in città che sarà al centro della seconda edizione di e_mob. Saranno proprio Milano, Bologna, Firenze, Torino e Varese le città dal quale inizia l’avvicinamento alla Conferenza Nazionale della Mobilità elettrica in ...

Tesla Model 3 punta al debutto in europa. Sarà presente al Salone dell’Automobile di Parigi 2018 : Questi ultimi mesi non sono stati tra i più semplici per Tesla Motors, il produttore di auto elettriche fondato e guidato dall’imprenditore Elon Musk. Senza dubbio i conti del secondo trimestre 2018 hanno confermato una situazione più rosea rispetto al passato, con ricavi per 4 miliardi di dollari e circa 740 milioni di perdite. Ma in molti casi a rendere difficile la situazione del produttore di auto ci hanno pensato le intemperanze del ...

Settimana europea della Mobilità 2018 a Prato : il progetto della mobilità sostenibile casa-scuola entra nel vivo : Il " campus studentesto sperimentale " sarà allestito per l'occasione con stand informativi, un'area relax e diverse postazioni di street sport a cura di Decathlon. Oltre a distribuire materiali ...

In Liguria compravendite immobiliari a +9 - 5% nel 2018 : Genova Il mercato residenziale del capoluogo ligure ha percorso una fase di miglioramento negli ultimi due anni, che sarà frenata dagli effetti negativi del crollo del ponte sull'economia urbana e ...

A Firenze fa tappa e_mob 2018 : Firenze sempre più a favore della mobilità elettrica. Il capoluogo toscano è una delle cinque città italiane promotrici insieme a

IFA 2018 ha regalato una novità interessante per gli automobilisti : si chiama Chris - e può parlare : German Autolabs ha dotato l'aggeggio da applicare al parabrezza di un assistente digitale, Chris, progettato sulle esigenze dell'automobilista L'articolo IFA 2018 ha regalato una novità interessante per gli automobilisti: si chiama Chris, e può parlare proviene da TuttoAndroid.

Rete mobile in Italia : Vodafone la migliore - Iliad la peggiore a settembre 2018 : Secondo un recente studio effettuato dall’azienda di analisi nPerf tra i quattro operatori nazionali Vodafone risulta avere la migliore linea mobile, mentre Iliad è la peggiore: i dati.Uno dei siti più importanti di analisi di settore nPerf, grazie al suo sito sito di Benchmark, ha rilasciato uno studio completo sulla qualità delle linee mobili LTE 4G-3G-2G in Italia dei quattro principali operatori telefonici.Vodafone per nPerf ha la ...

Per nPerf è di Vodafone la migliore rete mobile del primo semestre 2018 : nPerf ha diffuso i risultati dei test eseguiti dagli utenti attraverso la sua app per Android, iOS e Windows: la migliore rete mobile dei primi sei mesi del 2018 è di Vodafone, seguita da TIM, Wind Tre e Iliad. L'articolo Per nPerf è di Vodafone la migliore rete mobile del primo semestre 2018 proviene da TuttoAndroid.

Kena Mobile Passa In 4G Dal 20 Settembre 2018 : Kena Mobile: dal 20 Settembre 2018 connettività 4G LTE per tutti i nuovi e già clienti. Quando arriva 4G Kena Mobile? Rete 4G LTE per Kena Mobile da Settembre 2018 Kena Mobile 4G Quando? Dal 20 Settembre 2018 Kena Mobile 4G: confermat: si parte il 20 Settembre! Grandi novità arrivano per i clienti Kena Mobile! Dopo esser riuscito a […]

