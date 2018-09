E spunta l' idea del ticket lombardo-veneto

Figc - spunta l’idea Marotta per la presidenza : Il prossimo 22 ottobre, nell'assemblea elettiva, potrebbe esserci anche Beppe Marotta tra i papabili per la presidenza della Figc. L'articolo Figc, spunta l’idea Marotta per la presidenza è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La pace fiscale "cambia" : spunta una nuova idea al posto del maxisconto : La pace fiscale cambia. Quella 'rivoluzione' promessa da Matteo Salvini e confermata anche dal ministro dell'Economia Tria starebbe prendendo una china diversa da quella prospettata nei primi tempi. 'Tocca al governo semplificare il sistema fiscale - diceva il ministro dell'Interno a giugno - ridurre le ...

F1 - Red Bull a caccia del sostituto di Ricciardo : spunta una clamorosa idea Raikkonen : Il pilota finlandese è un’idea della Red Bull per sostituire Daniel Ricciardo, che a fine stagione passerà alla Renault Il mercato non conosce regole, regala sussulti e colpi di scena lasciando tutti di stucco. Un esempio? L’addio di Ricciardo alla Red Bull, una separazione difficile da prevedere dopo gli avvicinamenti delle ultime settimane, quando l’australiano e il team di Milton Keynes discutevano sulla durata del ...

Mercato Roma - per l'attacco spunta l'idea Marlos : Come scrive Massimo Cecchini su ' La Gazzetta dello Sport ', potrebbe tornare di moda Berardi ma anche spuntare una sorpresa come Marlos , 30 anni, brasiliano dello Shakhtar Donetsk , 22 gol in 41 ...

Calciomercato Napoli - per la porta spunta Ochoa. Idea Rodrigo - ma non c'è ancora una trattativa : Tanto lavoro nel ritiro di Dimaro agli ordini di Carlo Ancelotti, ma a tenere banco in casa Napoli sono sempre le questioni legate al Calciomercato. Dopo le parole del presidente De Laurentiis che ha ...