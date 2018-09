notizie.tiscali

: RT @ansa_it: D'Uva, no 'dossier Tria', ma apprensione - lucaM1966 : RT @ansa_it: D'Uva, no 'dossier Tria', ma apprensione - contribuenti : D'Uva, no 'dossier Tria', ma apprensione - sherlock5stelle : D'Uva, no 'dossier Tria', ma apprensione: Esiste significativa preoccupazione nel gruppo parlamentare… -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) ANSA, - ROMA, 19 SET - "Non mi risulta esista alcun progetto di documento contro il ministro: ciò non toglie l'esistenza di una significativanel gruppo parlamentare per come si sta ...