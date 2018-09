ilfattoquotidiano

RT @FQMagazineit: Domenica In, "passera" e "cunnilingus" nel talk del pomeriggio: la Rai avvia una verifica interna sul "caso Asia Argento"… - vincenzogargiu1 : RT @GiusCandela: La Rai avvia istruttoria dopo le volgarità alla prima di #domenicain. Salini risponde ad Anzaldi: 'L'episodio è già stato…

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Diventa un caso la prima puntata della nuovaIn, il contenitore che ha debuttato il 16 settembre su Rai1 con la conduzione di Mara Venier. Nelshow iniziale, similArena di Massimo Giletti, dedicato al caso Argento si è scivolati più volte parlando di “passera” e “cunnilingus” alle due del. “Sinceramente sono abituata a NON GUARDARE questi ‘processi’ consumati in squallidi salotti televisivi e giocati sulla mia pelle”, aveva commentato a caldo l’attrice con un tweet. L’episodio non era piaciuto nemmeno a Michele Anzaldi, il deputato Pd aveva sollecitato l’attenzione dell’Ad Fabrizio Salini e dell’Agcom sulla trasmissione per i temi a sfondo sessuali in fascia protetta. Nella lettera il parlamentare aveva riportato “le lamentele di diversi telespettatori, attraverso i social ...