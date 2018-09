Diesel lancia la nuova campagna “Haute Couture”

gqitalia

: Ricambi LANCIA Thesis 1° Serie Anno Cilindrata 2400 Motorizzazione Diesel Targa Telaio Codice Motore 841p000 Km… - OfficialGiffer : Ricambi LANCIA Thesis 1° Serie Anno Cilindrata 2400 Motorizzazione Diesel Targa Telaio Codice Motore 841p000 Km… - NCCMarcoMancin : RT biblewords3: Lancia Delta (2008--->) 1.6 MJT DPF Gold - 9900 euro -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Chi di odio ferisce… Il brandsi impegna a combattere il dilagare dei tanti haters che invadono la rete e in particolar modo i social media presentando unache fa riflettere giocando con ironia, intelligenza e stile. In linea con la filosofia del marchio. Protagonisti dellarelativa allalinea di capiimportanti celebrities internazionali e noti influencers, le categorie più prese di mira dagli haters, come la pop star Nicki Minaj, il rapper statunitense Gucci Mane, gli attori Bella Thorne e Tommy Dorfman. Il messaggio che si vuole trasmettere è unico e importante: “The more hate you wear the less you care.” Ossia piú odio indossi, meno te ne interessi. Quando si viene colpiti da odio ingiustificato bisogna mostrarlo. Più si espone, trattandolo con ironia e irriverenza, meno potere ha di fare del male. I giovani testimonial hanno così ...