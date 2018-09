Diciotti | Se conferma le accuse a Salvini | anche Patronaggio potrebbe essere

Diciotti : lungo ricovero per tre a Catania - confermati 2 casi di tubercolosi : Resteranno ancora ricoverati nell'ospedale Garibaldi di Catania tre dei 17 migranti eritrei per i quali sabato era scattato l'ordine di sbarco da nave Diciotti per emergenza sanitaria. Due, nel ...

Caso Diciotti - il Viminale conferma lo stop : “La linea non cambia”. Magistrati a Roma per i colloqui : Il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, ascolterà in mattinata in procura a Roma i funzionari del Viminale nell’ambito all’inchiesta sulla nave Diciotti, ferma da lunedì sera al porto di Catania senza che ai 150 migranti a bordo sia consentito lo sbarco. La Procura di Agrigento indaga, al momento, per sequestro di persona e arresto illegal...