Di Pietro | ' Truffa di parole | pace fiscale è un condono'

Di Pietro : "La pace fiscale è una truffa di parole. Si chiama condono" : La pace fiscale "è una truffa di parole. Altro non è che un condono. pace fiscale è cominciata dagli anni '50, ogni volta si dice che è l'ultima volta". Lo ha detto Antonio Di Pietro a 'L'Italia s'è destè su Radio Cusano Campus. "E' passata ormai l'idea che tanto se non paghi prima o poi arriverè un provvedimento per cui se non paghi 100 ...