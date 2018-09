: Di Maio:attingeremo a un po' di deficit - NotizieIN : Di Maio:attingeremo a un po' di deficit - CyberNewsH24 : #Di Maio:attingeremo a un po' di deficit - TelevideoRai101 : Di Maio:attingeremo a un po' di deficit -

"Ho piena fiducia nel ministro dell'Economia Tria per quello che sta facendo", ha detto il vicepremier Diparlando dalla Cina. I tagli alla spesa"non toccheranno diritti essenziali dei cittadini, non sarà sforato il 3% del rapporto/ Pil",ha aggiunto,ma"non si può aspettare 2-3 anni per rispettare le promesse, quindia un po' diper poi far rientrare il debito in un anno o due, tenendo i conti in ordine. Nella Manovra metteremo:flat tax,reddito di cittadinanza,superamento Fornero"(Di mercoledì 19 settembre 2018)