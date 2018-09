Di Maio va in Cina col volo di linea E mostra il biglietto | Sono in classe

Cosa ci fa Di Maio in Cina : Il viaggio in Cina del ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, è un altro segnale che conferma come l’attenzione del governo sia rivolta ai mercati d’oriente. Nel corso della sua prima tappa della missione in Cina, Di Maio ha incontrato a Chengdu il segretario del partito della provincia d

Di Maio dalla Cina : "Per la manovra attingeremo un po' al deficit" : 15.00 - Da Chengdu, in Cina, il vicepremier Luigi Di Maio ha voluto preoccuparsi anche di tenere sotto controllo i lavori per la legge di bilancio che proseguono senza sosta in Italia. Di Maio ha voluto confermare pubblicamente la propria fiducia nel ministro dell'Economia Giovanni Tria e nell'intero esecutivo, assicurando gli elettori sul fatto che le tre priorità di questo governo - reddito di cittadinanza, flat tax e superamento della ...

Di Maio in Cina : "Nuovo opportunità per le aziende italiane" : Luigi Di Maio è ufficialmente in Cina per la sua prima missione all'estero in qualità di Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, una missione che servirà "sviluppare nuove occasioni economiche e culturali" per le imprese italiane:Abbiamo aziende che sono le migliori del Mondo in tanti ambiti e vogliamo dare un'attenzione particolare anche al sud Italia, potenziando quelle che sono le opportunità di export dei prodotti ...

Salvini-Di Maio - segnali di crisiBerlusconi si riavvicina alla Lega : Di Maio e il M5s dimostrano freddezza verso Salvini indagato. Così come c'era stata qualche frizione sul caso della tragedia di Genova. Berlusconi invece difende il leader della Lega in maniera convinta: preludio al ritorno alla vecchia alleanza di centrodestra? Segui su affaritaliani.it

DALLA CINA/ Lao Xi : i calcoli di Salvini e Di Maio per liquidare Conte in primavera : Il caso Diciotti si è risolto, ma in realtà dal punto di vista politico è ancora aperto perché la Lega di Salvini mantiene la centralità della scacchiera. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 06:00:00 GMT)NAVE DICIOTTI/ Così papa Francesco ha sbloccato la crisi, di A. FannaRETROSCENA/ Caos migranti, pronto un governo tecnico con l'aiuto di Berlusconi, di A. Fanna

DALLA CINA/ Lao Xi : Di Maio ha in tasca un discorso ma non si decide a pronunciarlo : Nel governo serpeggia la sensazione che attaccare in modo punitivo i Benetton sia controproducente senza una inchiesta. L'incognita di Maio.

DALLA CINA/ Lao Xi : Mattarella "lavora" a un nuovo partito anti-Salvini & Di Maio : L'establishment romano-quirinalizio sta facendo un calcolo: se ci sono il 20-30% di indecisi, perché non dare loro un nuovo partito? Manon è affatto detto che funzioni. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 06:00:00 GMT)RETROSCENA/ Alla Leopolda nasce "Forza RB", il nuovo partito di Renzi e Berlusconi, di M. MaldoFINE DEL CENTRODESTRA/ Addio a Berlusconi, chi se ne va e chi resta, di A. Fanna

Legge di Stabilità - aumento Iva?/ Ultime notizie : fisco e investimenti - Tria avvicina Di Maio e Salvini all'Ue : Legge di Stabilità, aumento Iva? Di Maio e Salvini non ci stanno, ma Tria ha un piano per avvicinare le posizioni di M5s e Lega all'Unione europea. Il piano del ministro dell'Economia(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 09:39:00 GMT)

DALLA CINA/ La superstrada di Sibari pronta a far "inciampare" Di Maio e M5s : Il Movimento 5 Stelle non deve far fronte solo alle note vicende relative a Tav e Tap, ma anche a una strada che dovrebbe passare in Calabria.

DALLA CINA/ La superstrada di Sibari pronta a far “inciampare” Di Maio e M5s : Il Movimento 5 Stelle non deve far fronte solo alle note vicende relative a Tav e Tap, ma anche a una strada che dovrebbe passare nella piana di Sibari. LAO XI(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 06:03:00 GMT)DALLA CINA/ Lao Xi: Saviano lavora per Salvini e Renzi sta con Di MaioDIETRO LE QUINTE/ L’incredibile piano "B." di Salvini, di D. Marchetti

DALLA CINA/ Lao Xi : Saviano lavora per Salvini e Renzi sta con Di Maio : Occorre andare oltre le apparenze. Saviano lavora per Salvini. Renzi di fatto sta con Di Maio E la prossima crisi consoliderà il successo del governo. Ecco perché. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 06:01:00 GMT)GOVERNO NO-TAV?/ Sapelli: andrebbe fatta ma vinceranno i noSGOMBERO CAMPING RIVER/ La mossa di Salvini prepara il voto anticipato, di M. Bottarelli

Rai - Di Maio : “Casting ai candidati? Sì perché non mettiamo gente vicina alla politica. Quelli di prima mettevano i loro compari” : “Noi stiamo cercando di mettere insieme persone tecniche manageriale e e che abbiamo anche grandi conoscenze dei piani editoriali della Rai per fare un buon lavoro”. Luigi Di Maio così parla a margine di un convegno sulle rinnovabili a Roma, delle nomine per la televisione pubblica che il governo effettuare nella giornata di venerdì. Di Maio smentisce contrasti con Salvini: “Di TG1 non abbiamo mai parlato io e lui, oggi ...