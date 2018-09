Di Maio : «Pronto ddl per tagliare 345 parlamentari» : ... con la rinuncia della candidatura a tre per le Olimpiadi invernali e gli attriti sulla manovra, in particolare tra i 5 Stelle e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Proprio a Tria, ha riservato ...

Luigi Di Maio : "Pronto ddl per tagliare 345 parlamentari" : Con la Lega "noi ci capiamo sui fatti, stamattina abbiamo fatto una riunione e la settimana prossima presentiamo una proposta di legge costituzionale per tagliare 345 parlamentari". Così il vicepremier Luigi Di Maio a Dimartedì su La7. Si otterrano così, ha aggiunto, risparmi per 100 milioni di euro l'anno."Abbattere il debito pubblico è un impegno che prendiamo, ma una legge di bilancio non si fa per ridurre il ...

Mediaset - M5S pronto all'agguato a Berlusconi : Conte e Di Maio incontrano l'Ad di Vivendi : Era stato tutto congelato lo scorso aprile: il 'grande nemico' Vivendi era stato respinto alle porte di Cologno Monzese, trovandosi con un 20% appena delle quote del Biscione di per sè inutile. E su ...

L’UE censura il Web - Di Maio Pronto a dare battaglia e Tajani infastidito chiama Conte : Il vicepremier accusa l'Europarlamento di aver introdotto la censura preventiva su Internet, “in uno scenario da Grande fratello orwelliano”. “Una vergogna tutta Europea: il Parlamento Ue ha introdotto la censura dei Contenuti degli utenti su Internet. Stiamo entrando ufficialmente in uno scenario da Grande Fratello di Orwell”. Lo scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio, aggiungendo che M5S si batterà “nei ...

Salvini vede di Maio e frena : nessun golpe giudiziario - pronto a collaborare : Il ministro dell’Interno smorza i toni e si conferma campione della strategia dell'elastico: prima paventa il complotto dei giudici politicizzati poi allenta la tensione dopo un chiarimento nella notte con il leader M5S...

"Subito reddito di cittadinanza e flat tax" : Di Maio Pronto alla guerra con Tria e Salvini : Altre voci danno le pressioni di Cinque Stelle talmente intransigenti da chiedere al titolare dell'Economia di sfiorare la quota del 3% del rapporto deficit/pil, più di un punto rispetto a quanto ...

Di Maio è pronto a sfondare il tetto del 3% pur di dare il reddito di cittadinanza : "reddito minimo nel 2019, anche violando il tetto del 3% di deficit!". A ribadirlo, in un'intervista al 'Fatto quotidiano', è il vice premier Luigi Di Maio. "Se per raggiungere i nostri obiettivi servirà - sostiene - accederemo agli investimenti in deficit. Vogliamo fare il bene dei cittadini. E la regola del 3 per cento l'ha definita sbagliata il suo stesso inventore". "Io ...

Di Maio : "L'Europa ci ha voltato le spalle". Il governo pronto a tagliare i fondi Ue : Luigi Di Maio torna alla carica e, dopo il rifiuto europeo di accogliere i migranti che si trovano ancora sulla nave Diciotti, scrive: "A questo punto l"Italia deve prendersi in maniera unilaterale una riparazione. Non abbiamo più intenzione di farci mettere i piedi in testa. Il MoVimento 5 Stelle si è presentato agli italiani con una missione ben precisa e non abbiamo alcuna intenzione di fare passi indietro. L'unione europea non vuole ...

Di Maio a Ischia un anno dopo : 'Pronto un decreto per i terremotati' : Il vicepresidente del Consiglio dei ministri, Luigi Di Maio, è giunto a Casamicciola per prendere parte ai lavori del Consiglio comunale convocato in occasione dell'anniversario del terremoto del 2017 ...

Il progetto per il nuovo viadotto : “Pronto nel 2019”. E a sorpresa Di Maio apre alla Gronda : Cento milioni di spesa. Due corsie più ampie di quelle del vecchio Morandi più una di emergenza. E una costruzione che potrebbe concludersi entro un anno ma non potrà prescindere dal sacrificio di alcune abitazioni dell’area di Campi e di Certosa, in Valpolcevera, già sconvolta dal crollo del vecchio viadotto. I dettagli dovranno essere affinati, m...