Di Maio | Non possiamo aspettare 2-3 anni per rispettare le promesse

Giancarlo Giorgetti zittisce Luigi Di Maio : 'Il ministro Giovanni Tria non corre alcun rischio' : Le Olimpiadi invernali 2026 quasi impallinate dagli alleati grillini, la manovra ancora in alto mare, il vicepremier Luigi Di Maio che minaccia il collega all 'Economia Giovanni Tria . Giancarlo Giorgetti , il 'gianni letta' del governo giallo-verde, s'è trovato nelle ultime ore un bel po' di rogne sulla scrivania. Ma, ripreso dal quotidiano La Repubblica , ...

Vitalizi - Di Maio : “Ricorsi? Facciano pure - io non mi spavento. Gli lasciamo la pensione - dovrebbero ringraziarci” : “Vitalizi? Hanno avuto il fegato di fare ricorso questi signori. Loro ci hanno tagliato le pensioni. Noi gli tagliamo il Vitalizio ma gli lasciamo almeno la pensione. Ci dovrebbero ringraziare e adesso fanno ricorso. Lo Facciano. Io non mi spavento”. Così a Dimartedì (La7) il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, si esprime sui ricorsi presentati da circa 700 ex deputati contro l’abolizione del ...

Manovra - Di Maio : legge bilancio non serve a far scendere debito : Roma, 18 set., askanews, - 'Io sono il primo ad aver detto che faremo scendere il debito pubblico e lo si farà. Ma una legge di bilancio non si fa per far scendere il debito ma per mantenere le ...

Pretendo. Di Maio contro Tria : se non cambia - lo cambiamo : "Pretendo", dice Luigi Di Maio al ministro Giovanni Tria, col tono dell'unico interprete del popolo sovrano, cui è stato promesso il reddito di cittadinanza, senza mai spiegare il "come" secondo la retorica che, se si vuole, i soldi si trovano. E se non si trovano, perché il titolare di via XX settembre non cambia atteggiamento, si cambia ministro. Così spiegano fonti di governo vicine al vicepremier, nell'ambito di ...

Olimpiadi 2026 - Di Maio se la prende col Coni : “Non ha coraggio”. Chiamparino : “Manovra anti-Piemonte” : C’è chi se la prende col Coni, chi con il governo e chi, invece, è entusiasta del piano B, ovvero la candidatura doppia di Lombardia e Veneto. Sotto traccia, inoltre, continua il lavoro del numero uno dello Sport italiano per non perdere l’opportunità di ospitare le Olimpiadi invernali del 2026, dopo che il governo ha negato il sostegno alla sin troppo problematica candidatura a tre. Giovanni Malagò, nella fattispecie, è andato a ...

Luigi Di Maio - lo sfogo brutale contro il ministro Tria : 'Non hanno capito - così va a casa' : I margini nella prossima manovra sono a dir poco limitati, il ministro dell'Economia è stato fin troppo chiaro nell'ultimo vertice a palazzo Chigi davanti al premier Giuseppe Conte, il vice Matteo ...

Manovra - Giovanni Tria resta prudente nonostante Di Maio : "Bisogna andare oltre la flat tax riducendo il carico fiscale sulla classe media". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria intervenendo al Forum Bloomberg a Milano. "Siamo ad uno studio molto avanzato - ha spiegato - che ridurrà il carico fiscale sulla classe media mantenendo il budget gestibile".nonostante i malumori di Di Maio, il ministro dell'Economia ha rassicurato di nuovo l'Unione europea sul rispetto dei parametri: "Il ...

Non è chiarissimo cosa pensi Di Maio del condono fiscale : Dice che il Movimento 5 Stelle non lo voterà mai e preferisce la "pace fiscale", ma sembra solo una questione di parole The post Non è chiarissimo cosa pensi Di Maio del condono fiscale appeared first on Il Post.

Manovra - sul tavolo il nodo risorse Di Maio : non votiamo condoni : La linea del ministro dell'Economia Giovanni Tria, l'unica che probabilmente non sarebbe in alcun modo osteggiata dalla Commissione europea, è quella di garantire un miglioramento - seppur minimo - ...

Pensioni - Di Maio : mai più sotto 780 euro. M5S non voterà alcun condono : 'Pensare di regolare i conti delle future Pensioni lucrando sulle badanti non mi pare un approccio volto a risolvere i veri problemi' ha detto intanto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. 'Sento ...

Di Maio : "Non voteremo mai condoni" : "Il M5S non è disponibile a votare alcun condono". Questa l'opinione espressa da Luigi Di Maio, che ha posto dei limiti alla cosiddetta 'pace fiscale' che sta tanto a cuore all'alleato leghista: "Quindi se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d'accordo. Se invece parliamo di condoni non siamo assolutamente d'accordo". A parlare del condono - pur chiamandolo 'pace fiscale' - è stato il leghista Bitonci, Sottosegretario al ...

Di Maio : "Non voteremo condoni - sì alla pace fiscale""Le pensioni minime a 780 euro - sono nel contratto" : Per il vicepremier "se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d'accordo. Se invece parliamo di condoni non siamo assolutamente d'accordo". E sulle pensioni di cittadinanza Brambilla "parla a titolo personale: la pensione di cittadinanza è nel contratto di governo e lo sappiamo sia noi sia la Lega".