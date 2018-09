Di Maio : «Facciamo un po’ di debito per abbassare le tasse» L’ira contro Tria : Il vicepremier in visita in Cina torna sulla manovra: «Non sforeremo il tetto del 3% ma attingeremo al deficit per migliorare la qualità della vita dei cittadini»

Gaffe Di Maio su Matera in Puglia : bufala - verità o uscita giustificata? Facciamo chiarezza : A volte basta un filmato di pochissimi secondi per rendere virale un contenuto, come avvenuto con Luigi Di Maio questa mattina a Bari. Spesso e volentieri, il massimo esponente del Movimento 5 Stelle è finito al centro di prese in giro del web a causa della sua cultura generale da molti definita "scadente". Ed in effetti, al primo ascolto dell'audio che lo vede in compagnia del Presidente della Regione Puglia, ovvero Emiliano, questa idea ...

TONINELLI “AUTOSTRADE METTE SOLDI - PONTE MORANDI LO FACCIAMO NOI”/ Video - Di Maio : "Paghino ex-Ministri" : PONTE MORANDI, cade il "segreto" sulla convenzione con Autostrade per l'Italia: il Ministro TONINELLI "Aspi METTE i SOLDI, il viadotto lo costruiamo noi". Scontro Toti-Di Maio su concessioni(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 00:50:00 GMT)

Renzi sul set usa il congiuntivo : "Questa la rifacciamo che Di Maio potrebbe non capirla" : "Questa la rifacciamo che Di Maio potrebbe non capirla": così Matteo Renzi ha scherzato durante le riprese del documentario su Firenze. In un passaggio, mentre raccontava la congiura dei Pazzi, l'ex premier ha utilizzato un congiuntivo in una frase complessa e allora si è lasciato andare alla battuta sul 5stelle. È l'unica allusione alla politica: "Ma non chiedetemi niente. Ora il mio massimo impegno è su questo ...

"Gli facciamo il cu...". Quella risposta di Di Maio al ragazzino ai funerali di Genova : Non solo gli applausi a Salvini e a Di Maio all"ingresso al padiglione B della Fiera di Genova. Ai funerali di Stato per le vittime del crollo del ponte Morandi, molti cittadini hanno cercato di avvicinare i due vicepremier per stringergli la mano e scambiare due parole.I due ministri si sono fermati a parlare con i cittadini soprattutto alla fine delle esequie. Salvini ha scattato un selfie con una ragazza, forse parente di una vittima, che ...

Lo spread sfiora quota 280 - Di Maio : 'Non ci facciamo ricattare dal mercato' : ...ministro il quale chiede che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte 'prenda in mano immediatamente la situazione e affidi il monopolio delle dichiarazioni economiche al ministro dell'Economia, ...

Lo spread sfiora quota 280. Di Maio : “Non ci facciamo ricattare dal mercato” : Tensione sul mercato dei titoli di Stato italiani. Lo spread tra Btp e Bund in giornata arriva a toccare quota 280 punti con il rendimento decennale che supera il 3%, livello massimo da fine maggio, pochi giorni prima la nascita del governo Conte. «Non credo che avremo un attacco speculativo: è solo una speranza delle opposizioni. Non siamo ricatta...

Tav - Di Maio : “Fassino dice che se non la facciamo - siamo isolati? Conosciamo sue profezie. Salvini? Ci capiamo al volo” : “Piero Fassino dice che se non facciamo la Tav, l’Italia rischia di essere isolata? Lo dico con simpatia: le profezie di Piero Fassino le Conosciamo. Quindi, se fa questa dichiarazione, allora è la volta buona che l’Italia diventi il centro del mondo“. E’ la risposta ironica del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, a una domanda di Elisabetta Fiorito durante “Ma cos’è questa ...