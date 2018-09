Di Maio | “Attingiamo a un po’ di deficit per mantenere tutte le promesse”

fanpage

: Di Maio: 'Attingiamo a un po' di deficit e poi rientriamo del debito in uno o due anni'... Ma una fetta di c... o?… - Thomas_Palmas : Di Maio: 'Attingiamo a un po' di deficit e poi rientriamo del debito in uno o due anni'... Ma una fetta di c... o?… - andreaJKD : RT @Agenzia_Ansa: #DiMaio: 'Attingiamo ad un po' di deficit per mantenere le promesse' #manovra - Agenzia_Ansa : #DiMaio: 'Attingiamo ad un po' di deficit per mantenere le promesse' #manovra -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di, sostiene che i soldi perle promesse (Flat tax, reddito di cittadinanza e riforma della legge Fornero) ci sono: "Li troviamo dai tagli, ma se non bastasse, non possiamo aspettare 2-3 anni. Per questo si attinge a un po' diper poi far rientrare il debito l'anno dopo o tra due anni".