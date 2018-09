Detenuta uccide figlia a Rebibbia | sospesi i vertici del carcere

Detenuta uccide figlia : sospesi direttore e vice di Rebibbia femminile : Sospensione per il direttore della casa circondariale femminile di Roma-Rebibbia, Ida Del Grosso, per la sua vice, Gabriella Pedote, e per il vicecomandante del reparto di Polizia penitenziaria, Antonella Proietti. Questa la decisione presa dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in seguito ai fatti avvenuti ieri nel carcere romano dove una Detenuta ha ucciso la figlia e ferito gravemente l'altro figlio. I provvedimenti ...

Rebibbia - non esistono schemi per giudicare una Detenuta che tenta di uccidere suo figlio : Mentre scriviamo la tragedia si è consumata da poco. Quasi nulla è chiaro. Tanto meno la fine, quel che tutti vorremmo sapere: ce la farà il figlioletto di due anni a sopravvivere? Per il fratellino di quattro mesi, purtroppo, non c’è più nulla da fare. Una donna di nazionalità tedesca, detenuta nel carcere femminile di Rebibbia a Roma, avrebbe scaraventato i suoi due figli dalle scale del reparto nido dell’istituto dove loro vivevano con lei. ...

