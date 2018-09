Democrazia Cristiana e Partito Democratico | due crisi assai diverse

huffingtonpost

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Su Repubblica Concetto Vecchio ricorda una mia lontana definizione del Pd come "una Dc che guarda a sinistra". In effetti, a leggere le cronache di questi ultimi giorni, ilsembra aver mutuato dalla vicenda demosoprattutto l'epilogo. Quelle divisioni, quello scompiglio, quel disorientamento ricordano da vicino gli ultimi tempi dello scudo crociato, avviato verso una mesta cerimonia di archiviazione avvenuta giustappunto un quarto di secolo fa.Eppure, di quella definizione devo fare ammenda. Perché la Dc aveva alle spalle un'idea chiara, quella della dottrina sociale, sia pure declinata in un'infinità di modi. Mentre il Pd è nato dal presupposto che le tante idee che aveva alla spalle potessero mescolarsi e amalgamarsi nel nome (o forse nella magia) del "riformismo". La Dc era una formazione politica con un forte tratto ...