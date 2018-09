Decreti immigrazione e sicurezza | ecco i punti chiave

huffingtonpost

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Per il ministro dell'Interno Matteo Salvini garantiranno "agli italiani un futuro più sereno". Quel che è certo, è che domani i due- uno sull', l'altro sulla- arriveranno in Consiglio dei ministri.Nel primo è sicuramente previsto l'allungamento (da 90 a 180 giorni) dei tempi di trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio: la misura viene ritenuta necessaria per rendere più efficaci le procedure di identificazione ed espulsione. In programma anche l'apertura di un Cpr in ogni regione (quelli al momento funzionanti sono sei, altri quattro dovrebbero essere attivati entro l'anno) e il raddoppio dei posti disponibili. Ci sarà anche l'annunciata 'stretta' su tempi e modi dei permessi di soggiorno: con quelli per motivi umanitari che dovrebbero essere sostituiti con quelli per meriti civili o per cure ...