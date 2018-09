De Luca | Regione Campania | prende il controllo dell' Aeroporto di Salerno Pontecagnano

Da Corte Conti ok a bilanci Regione - De Luca : 'Respiro su investimenti' : 'La verifica della Corte dei Conti ci dà respiro, ci consente di proseguire gli investimenti e non soffocare l'economia della Campania', ha detto il presidente della giunta regionale. 'C'è stata - ha ...

Sanità - la Regione investe per un vaccino contro il cancro. De Luca : 'A novembre fine del commissariamento' : 157 milioni di euro da investire in innovazione per la lotta contro il cancro. Sono le risorse finanziarie impiegate dalla Regione Campania nell'ambito del progetto 'La Campania lotta contro il cancro'...

