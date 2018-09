Dazi | Cina replica a Trump | Usa ko per 60 miliardi Ultime notizie | borse Ue ok anche con

La Cina risponde a Trump. Altri Dazi per 60 miliardi : C'era una volta la diplomazia del ping-pong, quella che per mezzo di racchette e palline pacificò l'America di Nixon e la Cina di Mao. Adesso Washington e Pechino sono come due pugili incarogniti che ...

Dazi USA-CINA/ La nuova guerra fredda che piace - non solo a Trump - : Tra Stati Uniti e Cina entreranno presto in vigore nuove tariffe doganali. Non sembra essere solo Trump, negli Usa, a voler questa guerra dei DAZI.

Wall Street chiude in rally nonostante Dazi Usa contro Cina : New York, 18 set., askanews, - Wall Street ha chiuso in rally la seduta odierna. Se ieri gli indici americani erano stati colpiti da sell-off con l'avviCinarsi di nuovi dazi Usa contro la Cina, oggi ...

Usa-Cina - continua lo scontro sui Dazi : 21.34 In risposta ai nuovi dazi annunciati dal presidente Usa Trump scatta la rappresaglia della Cina. Pechino, a partire dal 24 settembre, imporrà nuove tariffe commerciali su beni "made in Usa" per 60 miliardi di dollari. E contro gli ultimi dazi Usa, ha deciso di ricorrere all'Organizzazione mondiale del Commercio (Wto). Intanto Trump si dice aperto ai colloqui con la Cina e aggiunge che forse si arriverà ad un accordo. Ma avverte: Pechino ...

Dazi - la Cina risponde agli USA : In realtà l'estendersi della guerra dei Dazi tra i due giganti dell'economia mondiale ai prodotti agroalimentare apre scenari inediti e preoccupanti nel commercio mondiale anche con il rischio di ...

Dazi - la Cina risponde agli USA : In realtà l'estendersi della guerra dei Dazi tra i due giganti dell'economia mondiale ai prodotti agroalimentare apre scenari inediti e preoccupanti nel commercio mondiale anche con il rischio di ...

Dazi : Cina ricorre al Wto dopo mossa Usa : ANSA, - PECHINO, 18 SET - La Cina ha deciso di ricorrere all'Organizzazione mondiale del commercio contro gli ultimi Dazi Usa sull'import di beni "made in China": una mossa che "viola le regole del ...

L'economista : «I Dazi di Trump alla Cina fanno male anche alle nostre aziende» : Luca De Benedictis insegna International Ecnomics alla Luiss di Roma ed Economia Internazionale all'Università di Macerata, oltre a essere segretario generale della Società degli economisti italiani, ...

La Cina risponde ai Dazi Usa con tariffe su prodotti per $60 miliardi : Ma l'economia è talmente interconnessa a livello globale che la Cina ha diverse frecce al suo arco: potrebbe per esempio smettere di comprare Treasuries Usa e liquidare le sue posizioni, oppure ...

L’economista : «I Dazi di Trump alla Cina fanno male anche alle nostre aziende» : Dalle sigarette ai jeans, ecco come i dazi faranno lievitare i prezziDalle sigarette ai jeans, ecco come i dazi faranno lievitare i prezziDalle sigarette ai jeans, ecco come i dazi faranno lievitare i prezziDalle sigarette ai jeans, ecco come i dazi faranno lievitare i prezziDalle sigarette ai jeans, ecco come i dazi faranno lievitare i prezziDalle sigarette ai jeans, ecco come i dazi faranno lievitare i prezziIl presidente statunitense Donald ...

Guerra dei Dazi Usa-Cina : Pechino annuncia misure per 50 mld euro - Trump 'Li fermeremo' : E' Guerra dei dazi tra Usa e Cina. Dopo le misure annunciate ieri da Trump per un valore di 200 miliardi di dollari, Pechino ha reso noto oggi che istituirà nuove tariffe sulle merci statunitensi per ...

Dazi Usa-Cina - cosa può succedere dopo le nuove tariffe di Trump : Altro che tregua. La guerra commerciale dichiarata da Donald Trump alla Cina torna nel vivo, con l'annuncio di una nuova ondata di Dazi per un valore complessivo di 200 miliardi di dollari. L'aliquota ...

La scommessa di Trump : rilancia Dazi contro Cina - Ue in disparte : Roma, 18 set., askanews, - L'Europa cerca di tenersi in disparte dalla linea di fuoco che si accende tra Usa e Cina, nell'ormai conclamata escalation di tensioni commerciali combattute a colpi di dazi,...

Dazi : Cina - 'contromisure' a mossa Usa da 200 mld : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve