Da premier alla Premier | Tony Blair nuovo a d del campionato inglese?

Il premier Conte ha dedicato un post alla poetessa dei bambini uccisa dal marito : Era una poetessa. Promuoveva la cultura sul suo territorio. Viveva in piccolo comune del potentino, Cersosimo, poco più di 600 anime sul Pollino, con la passione di chi vuole cambiare il mondo. L'omicidio di Angela Ferrara, 31 anni, è uno di quegli eventi che commuovono tutti. Il suo profilo Facebook in poche ore è stato coperto di messaggi di cordoglio, da tutta Italia. Anche il premier Giuseppe Conte le ha ...

Le lacrime di Genova per le 43 vittime Dalla piazza applausi al premier : Il dovere di cronaca impone di riportare l'esito del vertice in prefettura tra Conte, Toti e Bucci. Il futuro commissario per la ricostruzione sarà un «giuridico», ha detto il premier, forse un ...

Il premier Conte e la cattedra alla Sapienza : "Ho deciso - rinuncio al concorso" : Il presidente del Consiglio chiude il caso: "Mi sarebbe piaciuto partecipare, non farò il premier a vita"

Aerospazio : il premier Conte alla posa della prima pietra del nuovo stabilimento Blackshape a Bari : Questa mattina il presidente del Consiglio ha partecipato alla cerimonia della posa della prima pietra del nuovo stabilimento Blackshape Spa presso l’Aeroporto di Bari “Karol Wojtyla”. “Si tratta di una realtà dal punto di vista industriale e produttivo rappresentata dal percorso del gruppo Angel che non ha conosciuto battute di arresto, ha allargato i propri orizzonti. Un percorso esemplare, che va studiato per ...

La storia del premier Giuseppe Conte che concorre per una cattedra alla Sapienza : fece domanda a febbraio : Secondo la giornalista Silvia Sciorilli Borrelli di Politico Europe, lunedì prossimo il premier Conte dovrebbe sostenere un esame di inglese legale nell'ambito di un concorso per una cattedra universitaria di Diritto Privato alla Sapienza di Roma, in spregio alle attuali leggi che regolano la materia. Conte, però, attualmente non ha sostenuto ancora alcuna prova e ha inoltrato la domanda di partecipazione al concorso a metà febbraio, ovvero 4 ...

