Cydia Impactor Si Aggiorna Per iOS 12 : Saurik Aggiorna Cydia Impactor per renderlo compatibile con iOS 12. Da oggi è possibile usare Cydia Impactor anche su iPhone, iPad e iPod con iOS 12 Cydia Impactor iOS 12 Come sicuramente saprai, da qualche giorno è disponibile al download il nuovo sistema operativo iOS 12 per iPhone, iPad e iPod. Ne abbiamo parlato in vari articoli, […]