Crollo ponte Lecco | perizia apre scenari su altri viadotti | “Confusione tra Provincia e

(Di mercoledì 19 settembre 2018) La prima causa delè “dell’uso improprio” del cavalcavia che “ha imposto carichi prossimi alla sua capacità ultima”, determinando “una situazione di carico priva dei consueti coefficienti di sicurezza“. Ma c’entrano anche i permessi di circolazione dei trasporti eccezionali concessi dalladiche “risultano incomprensibili in assenza delle indagini promesse da Anas”. Nonché la “delega” ai controlli sui ponti non percorribili che gli architetti delladi Bergamo diedero alla società che aveva richiesto il trasporto eccezionale di bobine di acciaio. “Responsabilità” sono attribuibili alla stessa ditta e all’autista per come svolsero quel trasporto durante il quale il cavalcavia di Annone Brianza crollò il 28 ottobre 2016 provocando un morto e 3 feriti. A perdere la vita ...