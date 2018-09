Crollo ponte | Cesi sospende dirigenti

Crollo ponte Lecco - perizia apre scenari su altri viadotti : “Confusione tra Provincia e Anas su proprietà fu causa indiretta” : La prima causa del Crollo è “dell’uso improprio” del cavalcavia che “ha imposto carichi prossimi alla sua capacità ultima”, determinando “una situazione di carico priva dei consueti coefficienti di sicurezza“. Ma c’entrano anche i permessi di circolazione dei trasporti eccezionali concessi dalla Provincia di Lecco che “risultano incomprensibili in assenza delle indagini promesse da ...

Crollo di ponte Morandi - vertice a Roma : Governatore e sindaco di Genova a Palazzo Chigi per concordare con l’esecutivo la ricostruzione del viadotto sul Polcevera

Crollo ponte Morandi - Toti : 'Nome commissario non c'è ancora' | : Riunione di Conte con il governatore della Liguria e il sindaco di Genova Bucci. Il premier: "Lavoriamo compatti, ricostruire ponte più bello e più sicuro". Toti : "Saranno affiancati 2 commissari". ...

Crollo ponte : sfollati dal 14 agosto - oggi sposi : ANSA, - GENOVA, 17 SET - sfollati dal 14 agosto, da oggi sposi. Andrea Fortunato e Daniela Timoneri, residenti in via Porro, a Genova, piena zona rossa del ponte Morandi, oggi si sono uniti in ...