Cozze vive contaminate da E Coli | è allerta in tutta Italia

Blastingnews

: Era l'unico pesce che costava poco.?? - CiccinaLupo : Era l'unico pesce che costava poco.?? - manu_etoile : RT @nonstop9981: Cozze vive contaminate da infezione: allerta in Italia e ulteriori informazioni - Calcio Estero News - nonstop9981 : Cozze vive contaminate da infezione: allerta in Italia e ulteriori informazioni - Calcio Estero News -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Nel corso degli ultimi giorni inè scattata l'per quanto riguarda dellerefrigerate. Secondo alcune analisi, queste sarebbero statedal batterio dell'Escherichia. A lanciare l'allarme è stato il Rasff, il sistema che ha il compito di verificare la sicurezza alimentare a livello europeo. PericoloLeinteressate al richiamo sono quellerefrigerate. In base alle indagini, sarebbe presente al loro interno il batterio dell'Escherichiaoltre al limite consentito. La problematica sta principalmente nel fatto che il mollusco è stato gia' distribuito in. Non si ancora quali siano i lotti incriminati, ma è certo che questi siano stati rivenduti oltre che nelle grandi distribuzioni, anche nelle pescherie VIDEO al dettaglio oltre che in svariati supermercati. Il ritiro è scattato in tutto il ...